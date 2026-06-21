Gremio rechaza persecución a periodistas que investigan presunta corrupción en Ecuador

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Quito, 21 jun (EFE).- La Federación Nacional de Periodistas de Ecuador (Fenape) expresó su rechazo contra la persecución, hostigamiento o represalia contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que investigan, denuncian y difunden información relacionada con posibles actos de corrupción en el Gobierno.

En un comunicado difundido este fin de semana, la Fenape se solidarizó con el periodista Hernán Higuera, del canal Ecuavisa, y con su familia, «frente a las situaciones que han afectado su seguridad y tranquilidad».

El pasado viernes, Ecuavisa, uno de los medios más importantes del país, denunció lo que considera represalias contra Higuera después de haber investigado presuntas irregularidades en contratos firmados durante la crisis energética en 2024, que involucrarían al Gobierno.

Higuera, cuya esposa fue despedida de su empleo en una empresa pública, denunció que a su hijo se le suspendió la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social, por lo que abandonará la investigación, según anunció.

«Cualquier amenaza, hostigamiento o acto de violencia contra periodistas constituye una agresión contra el derecho de toda la sociedad a estar informada», señaló la Fenape.

Lamentablemente, «este no es un hecho aislado. El Ecuador ha sido escenario de múltiples casos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y amedrentamientos contra periodistas, comunicadores que ejercen su derecho a informar, investigar y denunciar asuntos de interés público», anotó la Federación.

Denuncia represalias

Estas acciones llegaron después de que Higuera hablara sobre los contratos firmados por el Gobierno para la adquisición de generadores para paliar la crisis energética ocurrida en 2024 con la empresa Progen, con sede en EE.UU., y que son también investigados por la Fiscalía en un caso de presunta malversación de fondos públicos.

Ecuavisa señaló que el periodista mostró en los reportajes conversaciones, notas de voz y documentos que «levantaban dudas sobre cómo el contrato se negoció, qué intervención hubo al más alto nivel y si existieron incluso pactos entre ministros y asambleístas para evadir la fiscalización».

«Tras esas publicaciones, la reacción gubernamental no fue la de otorgar las entrevistas solicitadas o responder a los reportajes con documentos sólidos. La reacción gubernamental fue la del ataque», añadió.

El medio señaló que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, «mostró su enojo por el hecho de que Ecuavisa insistiera en el tema», ante un pedido de información de Higuera, quien en 2012 recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España.

Otros organizaciones defensoras de la libertad de expresión rechazaron lo sucedido a Higuera, entre ellos la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

La Fiscalía ha procesado a 21 personas dentro de la investigación que sigue por estos contratos, quienes supuestamente habrían favorecido a Progen «pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual».

Pese a las irregularidades y deficiencias detectadas, los contratos fueron adjudicados a la empresa y el Gobierno pagó el 70 % del valor total por concepto de anticipo, unos 104 millones de dólares, monto que constituiría el presunto perjuicio para el Estado. EFE

sm/gad