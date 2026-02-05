Gremios marchan contra reforma a la ley de jubilaciones públicas en Paraguay

Asunción, 5 feb (EFE).- Cientos de jubilados y trabajadores de diversos gremios marcharon este jueves en Asunción en rechazo a la reforma de la ley de jubilaciones del sector público, que se conoce bajo el nombre de «caja fiscal» en Paraguay.

Los manifestantes se concentraron desde tempranas horas en una plaza adyacente al Congreso paraguayo, donde esta misma jornada se aprobó por parte de la Cámara de Diputados la reforma de la ley de jubilaciones en una sesión extraordinaria, que debe continuar su trámite en la Cámara Alta.

La reforma establece una edad mínima de retiro ordinaria de 57 años con 25 años de aportes para los trabajadores del sector público, y salió adelante con 41 votos de diputados del gobernante Partido Colorado.

Una jubilación extraordinaria estará disponible a partir de los 55 años -con un aporte de 30 años- para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, detalló en el debate la diputada colorada Cristina Villaba.

El magisterio nacional, los docentes universitarios, militares y policías no requerían una edad mínima de jubilación.

La reforma también elevó del 3 al 5 % el aporte del Estado a la caja fiscal, que el año pasado cerró con un déficit de 380 millones de dólares, un monto cercano al 0.8 % del PIB paraguayo.

«Marcho por una jubilación justa y digna para todos los obreros, si esa reforma se da, va contra todos», dijo a EFE la docente Isabel Gómez.

La mujer, de 59 años y en proceso de jubilación, afirmó que el sistema de jubilaciones del sector público necesita que el Estado paraguayo «ponga lo suyo», una crítica al actual aporte del 3 %.

«El Estado está por debajo de los estándares internacionales con esa propuesta del 5 %, a nivel internacional, por ejemplo, los aportes del Estado están entre el 15 y el 20 %. Nosotros proponemos que el Estado paraguayo aporte un 14 %, por debajo del promedio internacional», señaló al respecto el militar retirado Felipe Mercado.

El hombre dijo a EFE que la reforma es apenas «un parche» al déficit actual del sistema público de pensiones.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la caja fiscal tiene al menos 232.631 aportantes y paga unas 74.339 jubilaciones y pensiones.

El mismo documento apunta que el renglón de aportantes crece 4,85 % de forma anual, mientras el de pensiones lo hace 3,77 %.

El Estado paraguayo ha dicho que el déficit hará insostenibles los pagos en el futuro, y que solo podría elevar su aporte al 14 % si sube impuestos, un extremos que representantes de los gremios rechazaron hoy.EFE

