Gremios populares plantean un sistema público y «solidario» de pensiones en El Salvador

3 minutos

San Salvador, 26 feb (EFE).- El Bloque de Resistencia Popular (BRP), formado por activistas, sindicalistas y organizaciones populares, propuso públicamente este jueves la creación en El Salvador de un sistema de pensiones público y «solidario» para sustituir al actual, administrados por privados y que solo en 2025 habrían ganado 39 millones de dólares.

Francisco Parada, vocero del BRP, dijo en una conferencia de prensa que realizaron un estudio y creado una propuesta que pretende crear un «sistema público de pensiones de carácter solidario sin fines de lucro, con beneficios definidos y que garantice pensiones dignas y vitalicias, amplia cobertura y sostenibilidad financiera».

Añadió que también incluye la eliminación del «actual sistema administrado por las empresas privadas», que se adoptó en 1998 y se reformó en 2022.

«Como Bloque de Resistencia Popular, lo que pretendemos con esta propuesta integral es aportar al debate nacional sobre la necesidad de un sistema de pensiones público, que tenga el centro en la dignidad humana, el respeto por los ahorros de las personas cotizantes y el bienestar del pueblo por encima del lucro de las empresas privadas», detalló.

César Villanova, economista, señaló que el principal problema del sistema actual «es humano», dado que «tiene que ver con pensiones muy bajas, el 80% de las pensiones están alrededor de la mínima y la mínima está muy por debajo bajo del costo de la vida».

También, sostuvo que esto es en el caso de la pensión de vejez, mientras que otro tipo de pensiones «son peores», como la de «supervivencia y la de ascendencia para los adultos mayores».

Por otra parte, indicó que bajo el actual sistema únicamente el 27 % de la población económicamente activa se encuentra aportando para su jubilación, pero solo el 10 % alcanzaría a jubilarse, mientras que el resto no alcanzaría los 55 años de vida para mujeres y 60 para hombres, y 25 años en un trabajo formal.

De acuerdo con economista, solo en 2025 las AFP ganaron 39 millones de dólares y desde 1998 habrían ganado unos 500 millones y 400 millones las empresas de seguro relacionadas.

«Hay que liquidar a las AFP, porque este sistema no puede estar basado en el lucro privado y los dueños de las AFP son los mismos dueños de los bancos y depositan el dinero en los bancos. Es una rueda, si eso no se resuelve, no hay salida. Tiene que ser un ente público», subrayó.

Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presente una reforma al sistema de pensiones, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero.

El FMI sostuvo que esta reforma «se adoptará a partir de 2026 para asentar el sistema de pensiones sobre una base sólida, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes». EFE

