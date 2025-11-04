Gripe aviar obliga a sacrificar 175.000 aves en Baja Sajonia, bastión avícola de Alemania

Berlín, 4 nov (EFE).- Las autoridades del distrito alemán de Vechta, en el occidental estado federado de Baja Sajonia, principal productor avícola de Alemania, informaron de que han tenido que sacrificar 175.000 gallinas como consecuencia de un brote de gripe aviar.

«En el distrito de Vechta se ha producido un nuevo brote de gripe aviar», señalaron las autoridades locales a través de su página de Internet, donde precisaron que los animales afectados eran gallinas ponedoras y cuyo sacrificio es una tarea en la que ya se trabaja junto a la oficina veterinaria local.

El distrito de Vechta, afectado por el que es ya el sexto brote de gripe aviar, detalló en un comunicado que el brote se produjo en una granja avícola en el barrio de Spreda, dentro de la ciudad de Vechta, sobre la que se ha establecido una zona de protección con radio de un kilómetro para evitar la propagación de la enfermedad.

La decisión relativa al sacrificio de los animales se tomó después de que el Instituto Friedrich Loeffler, órgano de investigación para la protección animal del Gobierno alemán, constatara la presencia del patógeno causante de la enfermedad en los animales.

Se estima que en Baja Sajonia se explotan unos 106 millones de aves, que representan dos tercios de la población avícola explotada en Alemania.

Hasta la semana pasada, se habían sacrificado en Alemania un total de 400.000 aves de explotación debido a la enfermedad que había golpeado especialmente a los estados federados orientales de Brandeburgo y Mecklemburgo-Antepomerania. EFE

