Groenlandia agradece a UE su «fuerte apoyo» en «tiempos difíciles» que atraviesa la isla

4 minutos

Estrasburgo (Francia), 8 oct (EFE).- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este miércoles a la Unión Europea su «fuerte apoyo» en los «tiempos difíciles» que atraviesa la isla, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con tomar el control de ese territorio que forma parte de Dinamarca, pero no del club comunitario.

«La UE ha sido una amiga fiel y ha estado a nuestro lado cuando más lo necesitamos. Quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento a la UE por su fuerte apoyo a Groenlandia en los tiempos difíciles que estamos atravesando ahora mismo. Nos han apoyado como amigos y socios», declaró el político en un discurso pronunciado ante el pleno del Parlamento Europeo.

La de hoy ha sido la primera vez en la que un primer ministro groenlandés interviene ante el pleno de la Eurocámara.

En una breve declaración a la prensa antes de acudir al hemiciclo y preguntado por las relaciones con Estados Unidos, el primer ministro señaló que un vínculo más fuerte entre Groenlandia y la Unión Europea «no cierra la puerta a la cooperación con otros países», pero dejó claro que el «respeto mutuo» debe ser el punto de partida en cualquier relación bilateral.

Ya ante los eurodiputados, también dijo que 2025 ha sido un año «agitado, si no dramático, para Groenlandia».

«El mundo está cambiando, y está cambiando rápido. Groenlandia no es ajena al cambio. Nuestra población es un pueblo orgulloso que ha sobrevivido y prosperado en las duras condiciones del Ártico durante miles de años», comentó, y agregó que nos necesitamos «los unos a los otros para afrontar los cambios, tanto los desafíos como las oportunidades».

Aseguró que Groenlandia está construida sobre la cooperación y que su gente «decide cooperar a partir de valores fundamentales como la igualdad y el respeto mutuo».

«Esto sigue siendo el núcleo de Groenlandia hoy, también en nuestras relaciones con el mundo fuera de Groenlandia. Necesitamos cooperación y asociaciones con países e instituciones de ideas afines que comparten nuestros valores», subrayó.

En ese sentido, apuntó que la Unión Europea ha sido un socio «estable, fiable e importante» para Groenlandia durante más de cuarenta años.

«Ha evolucionado de una cooperación principalmente centrada en la pesca a incluir ahora la educación, las materias primas, la energía, la biodiversidad, la investigación y el cambio climático. Nuestra relación ha crecido gradualmente y se ha expandido a lo largo de los años, y más recientemente con la apertura de la oficina de la UE en Groenlandia», detalló.

El político resaltó que en el futuro Groenlandia desea seguir fortaleciendo y desarrollando su cooperación y asociación con los Veintisiete.

«Dado que el mundo está cambiando rápidamente, se presentan nuevos desafíos. Creo que Groenlandia puede ofrecer soluciones a la UE y la UE puede ofrecer soluciones a Groenlandia, creando nuevas oportunidades para ambos en términos mutuamente beneficiosos», comentó.

Declaró que los minerales críticos de Groenlandia «tienen un potencial de cambiar los equilibrios globales y de seguridad», pero agregó que se debe actuar «con rapidez».

«Groenlandia está preparada para avanzar con la Unión Europea para acelerar el ritmo», expresó.

Además, afirmó que es «esencial» para la isla que quienes operan las telecomunicaciones en ella sean actores «fiables».

«Esto es vital para garantizar la estabilidad de la infraestructura y evitar que partes no autorizadas perturben y comprometan las conexiones», explicó.

En cuanto a la pesca, aseguró que la cooperación entre Groenlandia y la UE en esa materia se regula mediante el acuerdo de pesca sostenible, «que sigue siendo importante» para ambas partes.

«También sigue siendo vital seguir ajustando la cooperación sobre pesca para desarrollar y hacer crecer a la industria pesquera groenlandesa», manifestó, e instó a que las relaciones en ese ámbito sigan siendo beneficiosas para la isla y para los Veintisiete.

El primer ministro también alertó de los impactos del cambio climático sobre Groenlandia. EFE

jug-lzu/mb/alf