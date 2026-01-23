Groenlandia distrajo a europeos de su tarea más urgente, Ucrania, según experta de EEUU

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- La experta estadounidense en Defensa, Jane Harman, presidenta de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU., lamentó este viernes que la cuestión de Groenlandia haya distraído esta semana, en el Foro de Davos, a Europa de su «tarea urgente», que es «hacer frente a la agresión rusa en Ucrania».

«Creo que el arma más poderosa que tienen los ucranianos es su corazón. Nunca van a dejar de luchar. Simplemente no lo harán y utilizarán todas las herramientas que tienen, que no son suficientes, y Europa no ha sido tan útil como podría, y Estados Unidos, por desgracia, ha estado bastante ausente», dijo, en un debate sobre los riesgos geopolíticos de 2026.

Harman, quien preside un panel bipartidista designado por el Congreso de Estados Unidos para hacer un análisis sobre defensa, sostuvo que el apoyo a Ucrania forma parte de «una lucha por los valores democráticos, no solo por el orden mundial liberal» y consideró que parte del origen de la situación que se está viviendo se remonta al final de la Guerra Fría.

En ese momento, opinó, «pasamos por alto, debido a nuestra arrogancia, el aumento del resentimiento ruso, y eso se resume en este hombre, Vladimir Putin», a quien recordó haber conocido en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 y haber sentido «escalofríos» en ese momento.

En ese evento «expuso lo que planeaba hacer, y lo que planea hacer, o está haciendo, que es restaurar el Imperio ruso. Donald Trump admira eso, admira a los hombres fuertes, especialmente a Putin (y al presidente chino) Xi Jinoping.

Harman señaló que de esta semana participando en el Foro de Davos ha retenido que «hubo dos Davos», uno centrado en las tecnología y el nuevo mundo que se está configurando con la inteligencia artificial, en medio de avances tecnológicos que «de caer en las malas manos» pueden hacer del mundo un lugar más peligrosos, aunque al mismo tiempo ofrece «enormes promesas» si están bien utilizados.

El «segundo Davos» que observó fue el de la política, en la que se ha reflejado cómo «una sola persona domina toda la conversación en todo el año desde que regresó al poder», en referencia a Trump. EFE

