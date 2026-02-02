Groenlandia espera «resultados concretos» del diálogo con EEUU

afp_tickers

2 minutos

Groenlandia espera «resultados concretos» del diálogo entablado con Estados Unidos, afirmó este lunes el jefe del gobierno de la inmensa isla ártica danesa codiciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos tienen lugar después de que Trump renunciara a apoderarse por la fuerza de la isla autónoma de Dinamarca, miembro de la OTAN.

Las amenazas de Trump han provocado una de las crisis más graves en la historia de la Alianza Atlántica, desde su creación en 1949 hasta que el presidente estadounidense anunció haber concluido un «marco» para un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Pocos detalles concretos han trascendido sobre este acuerdo.

«El diálogo está en marcha, y el Naalakkersuisut (el gobierno de Groenlandia) trabajará con determinación para que dé resultados concretos», dijo el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante la apertura de la sesión invernal del Parlamento groenlandés.

La primera reunión del grupo de trabajo se celebró el 28 de enero en Washington.

Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que «salió bien, en una atmósfera y un tono muy constructivos».

Para Nielsen las conversaciones con la administración Trump deben tener lugar en paralelo al fortalecimiento del «diálogo estrecho con los países occidentales» y a la cooperación con la Unión Europea (UE).

«No estamos solos y estamos protegidos. Todos los países de la UE nos apoyan», declaró y reiteró que «Groenlandia (…) no se puede comprar ni vender».

Dinamarca y Groenlandia rechazan un traspaso de soberanía.

str-cbw/ef/erl/mb