Groenlandia pide a Trump respeto y afirma también que la isla no está en venta

Compartir

4 minutos

(Actualiza con declaraciones del ministro de Exteriores danés)

Berlín, 8 jul (EFE).- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió este miércoles al presidente de EE.UU., Donald Trump, respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio autónomo danés «no está en venta».

En un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, Nielsen señaló que, «lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta».

«Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación», sostuvo.

El primer ministro groenlandés también reiteró que «el futuro de Groenlandia lo decidimos nosotros en Groenlandia y no otros».

«Repetir el deseo de adquirir o controlar nuestra tierra no cambia eso», enfatizó Nielsen.

El primer ministro de la isla ártica se expresó en términos similares a los de la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, quien tanto el martes como este miércoles advirtió a Trump que Groenlandia «no está en venta».

También aseguró hoy que Copenhague defenderá «cada pulgada de su territorio».

«Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía», señaló la líder danesa.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, que acompañó a Frederiksen a la cumbre de la OTAN en Ankara, señaló por su parte que si «Trump decidiera todo, Groenlandia sería estadounidense mañana, pero Groenlandia no quiere convertirse en estadounidense».

Grupo de trabajo y recomendaciones el enviado especial

«Y tenemos un acuerdo según el cual el grupo de trabajo (formado por representantes estadounidenses, groeanlandeses y daneses) debe encontrar soluciones a los legítimos intereses de seguridad de Estados Unidos. Estamos firmemente convencidos de que esto puede suceder, afirmó el jefe de la diplomacia danesa, según la agencia de noticias Ritzau.

Rasmussen dijo en junio que esperaba resultados a finales de año.

El enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, que visitó la isla en mayo, dijo en la víspera en su cuenta de la red social X que ha recomendado a su presidente varias prioridades para aumentar la presencia estadounidense en Groenlandia.

Entre sus recomendaciones está establecer rutas marítimas directas entre Estados Unidos y Groenlandia, ampliar la presencia diplomática del país en la isla, reforzar la presencia militar estadounidense en el territorio autónomo danés y crear un fondo conjunto de inversión estadounidense-groenlandés, entre otras medidas.

Las tensiones en torno a las aspiraciones de Trump acerca de Groenlandia se extendieron a lo largo de 2025 y sólo se disiparon en enero cuando el presidente estadounidense llegó en Davos (Suiza) a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reforzar la seguridad en el Ártico, si bien ahora ha vuelto a manifestar sus exigencias sobre el control de la isla.

Trump afirmó este miércoles de nuevo en los márgenes de la cumbre de la OTAN que Groenlandia «es muy importante» para Estados Unidos, pero «no lo es para Dinamarca», y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone «un gran problema».

El mandatario insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington «necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos».

Trump afirmó que Estados Unidos «devolvió estúpidamente» a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial ante la ocupación nazi de Dinamarca.

Ya el martes Trump volvió a poner en Ankara sobre la mesa su reivindicación sobre el territorio insular ártico, uno de los motivos del creciente distanciamiento entre Washington y sus aliados europeos.

También acusó a Dinamarca de «no gastar dinero para ayudar realmente» al territorio insular y criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, «con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarlos frente a Rusia». EFE

cae/rod/mra