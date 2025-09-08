Grossi (OIEA) advierte que queda poco tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán
Viena, 8 sep (EFE).- Rafael Grossi, director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este lunes que «no queda mucho tiempo» para alcanzar un acuerdo con Irán que evite más tensiones en torno al programa nuclear de ese país, atacado en junio pasado por Israel y Estados Unidos.
En un discurso ante la Junta de Gobernadores del OIEA, que se reúne esta semana en Viena, el diplomático argentino dijo que un acuerdo para reanudar las inspecciones de la ONU en Irán es «indispensable» para poder alcanzar un acuerdo.
La «plena implementación» del acuerdo de salvaguardias (controles) entre Irán y el OIEA es «indispensable para llegar a una mejora de la situación en general», señaló Grossi, antes de advertir: «Aún tenemos tiempo pero no mucho, aunque siempre será suficiente si existe buena fe y sentido claro de responsabilidad». EFE
jk/lab
(vídeo)