Grossi (OIEA) hace un llamamiento al diálogo ante la escalada de tensión en Irán

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Viena, 8 jun (EFE).- En medio de los más recientes ataques militares entre Irán e Israel, el director general del OIEA, Rafael Grossi, hizo este lunes un llamamiento al diálogo y a restablecer los contactos entre la República Islámica y la agencia nuclear de la ONU.

«Necesitamos esta interacción. La interacción puede tener diferentes formas. Cuando hay bombardeos o fuego de artillería activo, las inspecciones (del OIEA) no son posibles», dijo Grossi en rueda de prensa en Viena, al margen de una reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

«Lo importante es este diálogo, que esencialmente se ha roto, lo cual, por supuesto, siempre complicará las cosas aún más», agregó el responsable del organismo del sistema de la ONU que, con sede en Viena, es el encargado de velar por el uso pacífico de la tecnología nuclear.

«Tengo contactos esporádicos con el ministro de Exteriores (iraní) y con otras personas, pero, básicamente, el canal de comunicación está roto», reconoció Grossi.

Los 35 países de la Junta del OIEA iniciaron este lunes su sesión de verano, centrada una vez más en la situación del programa nuclear de la República Islámica.

Israel y EEUU bombardearon en junio de 2025 y también después del pasado 28 de febrero numerosas instalaciones atómicas de Irán.

Desde entonces, el OIEA no sabe dónde se encuentran los estimados 440 kilos de uranio altamente enriquecido iraní (al 60 %), un material de posible doble uso, civil y militar.

Estados Unidos estudia presentar a la Junta una resolución que le exige a Irán informar «cuanto antes» al OIEA sobre el paradero de ese material sensible.

Fuentes diplomáticas indicaron a EFE que a las 12.30 GMT la misión estadounidense aún no había presentado la resolución.

Mientras, la misión de Irán ante el OIEA señaló este lunes, en un mensaje colgado en la red social X, que el culpable de esta situación no es la República Islámica sino «las 17 olas de ataques armados ilegales» de Estados Unidos e Israel.

«La responsabilidad por un acto internacionalmente ilícito recae sobre el perpetrador y no puede ser transferida a la víctima. La Junta no debe ser instrumentalizada para eximir de su responsabilidad a quienes llevaron a cabo estos ataques», señaló la misión iraní en su mensaje.

«La coerción y la confrontación no conducen a la cooperación. Esto socava las perspectivas de una solución diplomática», concluyó el mensaje.

Irán atacó anoche a Israel con una decena de misiles balísticos tras nuevos bombardeos israelíes contra posiciones del grupo chií pro-iraní Hizbulá cerca de Beirut.

La aviación israelí respondió esta mañana con ataques contra objetivos en Irán, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, trata de forzar a las partes volver al alto el fuego, vigente formalmente desde abril. EFE

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