Grossi ve posible un acuerdo de inspecciones con Irán, pero será «terriblemente difícil»

2 minutos

Múnich (Alemania)/Viena, 13 feb (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich que todavía es posible alcanzar un acuerdo con Irán para inspeccionar sus instalaciones nucleares, pero lo calificó de «terriblemente difícil».

Grossi señaló que los inspectores del OIEA regresaron a Irán tras los ataques de junio del año pasado de Israel y EEUU, en la denominada ‘guerra de los 12 días’, pero precisó que todavía no han podido acceder a ninguno de los emplazamientos bombardeados.

Volver a un sistema de inspecciones internacionales es «absolutamente posible y terriblemente difícil», sostuvo, antes de advertir de que tras los bombardeos el programa nuclear iraní ha cambiado «radicalmente» por la destrucción o el grave deterioro de sus infraestructuras.

Grossi indicó que existe con Teherán un diálogo «imperfecto, complicado y extremadamente difícil» y aseguró que el momento es «crucial», con la posibilidad de avances «en los próximos días», más que en «semanas o meses».

Según el diplomático argentino, cualquier acuerdo futuro deberá basarse no solo en «lo que queda» sobre el terreno, sino sobre todo en qué tipo de programa nuclear puede surgir a partir de la situación actual.

«No será como lo que teníamos en junio o mayo», dijo, sobre la situación anterior a los bombardeos, al prever que ya no existe el «impresionante» entramado de instalaciones vinculadas a distintas fases del ciclo del combustible nuclear en lugares como Isfahán, Natanz o Fordo.

Grossi recalcó que Irán, como Estado parte del Tratado de No Proliferación (TNP), tiene derecho a actividades nucleares con fines pacíficos, pero subrayó que también debe existir un sistema de verificación creíble de sus actividades.

«Sabemos perfectamente qué hay que verificar y cómo hacerlo», afirmó Grossi, antes de añadir que, si continúan los avances, podría verse «luz al final del túnel». EFE

ll/pcc