Grossi y Lijachov asistirán a la colocación de la primera piedra de central nuclear uzbeka

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Moscú, 2 jun (EFE).- El director de la agencia atómica rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, y el director general del OIEA, Rafael Grossi, asistirán el próximo jueves a la ceremonia de colocación de la primera piedra de la central nuclear de Uzbekistán, anunció hoy el Kremlin.

Según dijo el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, Grossi y Lijachov estarán en el lugar de la construcción de la planta, mientras por videoconferencia se les unirán los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev.

Ushakov señaló que se trata de un proyecto emblemático que prevé la construcción de una planta con unidades de generación de gran y pequeña capacidad.

La construcción generará pedidos a empresas rusas valorados en hasta 2 billones de rublos (casi 25.000 millones de dólares) y creará aproximadamente un millar de puestos de trabajo.

La central de Uzbekistán, una vez en funcionamiento, cubrirá el 15 % del consumo energético total de la república centoasiática, según cálculos rusos.

En 2024, Rosatom y Uzatom firmaron el primer contrato para la construcción de una central nuclear en la república, basada en un diseño ruso.

El proyecto incluirá dos unidades de potencia de alta capacidad basadas en reactores VVER-1000 de Generación III+ y dos unidades de potencia con reactores RITM-200N, cada una con una capacidad de 55 MW.

Rusia sigue invirtiendo en su diplomacia energética a través de la energía nuclear, sobre todo en la región de Asia Central, donde ya realiza proyectos de construcción en Kazajistán. EFE

mos/fpa