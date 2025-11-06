Gruber, del Núremberg, lidera caras nuevas de lista de Perú para enfrentar a Rusia y Chile

Lima, 6 nov (EFE).- El defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber es la principal novedad en la convocatoria de Perú para los próximos amistosos que disputará en territorio ruso contra Rusia y Chile, una lista donde abundan las caras nuevas en busca de recomponer al equipo para las siguientes eliminatorias mundialistas.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, dejó nuevamente fuera de la lista para los partidos que se disputarán en los días 12 y 18 de noviembre a futbolistas de mayor recorrido que están en la recta final de sus carreras como Paolo Guerrero y André Carrillo, así como otros que solían ser llamados como Carlos Zambrano, Luis Abram, Marcos López, Sergio Peña y Luis Advíncula.

En su afán de probar a nuevos futbolistas con la camiseta bicolor, Barreto llamó por primera vez a Gruber, zaguero de 23 años que milita en la segunda división alemana con el Núremberg.

También se estrenan en una convocatoria de la selección absoluta peruana Carlos Cabello, del ADT de Tarma; Rafael Guzmán, del Universitario, y Adrián Ugarriza, delantero del Hapoel Kiryat Shmona de Israel.

El 12 de noviembre Perú se medirá contra Rusia a las 20.00 hora local rusa (17.00 GMT y 12.00 hora de Perú) en el Estadio Gazprom Arena, en San Petesburgo, y el martes 18 de noviembre jugará contra la selección chilena a la misma hora, pero esta vez en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi.

La FPF detalló en un comunicado que los entrenamientos para los amistosos serán el 7 y 8 de noviembre en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima y después viajarán a Europa «para continuar su preparación».

Porteros: Pedro Gallese (sin equipo), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield-ARG).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Marcos López (Copenhague-DEN), Cirstian Carbajal (Sport Boys) y Fabio Gruber (Núremberg-GER).

Centrocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario) y Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio-BRA), Piero Quispe (Sidney-AUS) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN), Joao Grimaldo (Riga-LET), Bryan Reyna (Belgrano-ARG), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona-ISR) y Yordy Reyna (Rodina Moscú-RUS).

Barreto ha convocado a un grupo de juveniles invitados a entrenar con la selección, entre ellos César Bautista (Sporting Cristal), Rafael Guzmán (Universitario), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt-GER), Francesco Andrealli (Como-ITA) y Jair Moretti (Sporting Cristal). EFE

