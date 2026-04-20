Grupo antiisraelí sospechoso de sabotaje en Chequia amenaza a empresa de armas checa

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Praga, 20 abr (EFE).- El grupo ‘Earthquake Faction’, supuesto responsable de un sabotaje en la empresa de armas checa LPP Holding en marzo pasado, emitió este lunes un comunicado donde amenaza a esa empresa y otras por no desvincularse de un productor israelí.

Las autoridades checas han detenido a varias personas de este grupo que consideran terrorista y que ha reivindicado la autoría del sabotaje, un incendio el 24 de marzo en las instalaciones de producción y oficinas de LPP Holding en Pardubice, a 120 kilómetros al este de Praga, que causó daños estimados en unos ocho millones de euros.

Según el digital Novinky.cz, el grupo había dado a la empresa un ultimátum, que venció hoy, para que declarara no tener nada que ver con la empresa armamentística israelí Elbit Systems, y ahora asegura tener en su poder nuevos documentos que avalan su cooperación con los israelíes.

«Recordamos a todos los demás que trabajan con Elbit que tienen dos opciones: esperar nuestra respuesta o hacer una declaración pública anunciando la ruptura de sus vínculos con Elbit Systems», señala el comunicado publicado en la web del grupo.

La nota hace referencia a la empresa india de defensa Data Patterns, con la que LPP Holdings habría tenido contacto, según presuntos documentos que habrían robado los supuestos terroristas antes del incendio.

«Desde nuestra última declaración, se han producido una serie de ataques contra la industria armamentística imperialista: la situación está ahora muy tensa», afirman.

Diez personas han sido detenidas por estar supuestamente involucrados en el sabotaje: cinco en República Checa, una en Eslovaquia, tres en Polonia y una en Bulgaria.

La policía eslovaca entregó a Chequia, el pasado jueves, a la ciudadana de nacionalidad estadounidense detenida allí.

La justicia checa ha puesto en prisión preventiva a los seis sospechosos que están en su territorio, el último de ellos la estadounidense, que se negó a declarar durante el proceso que culminó con su encarcelamiento cautelar.

Estos encausados tienen cargos de ataque terrorista y participación en banda terrorista, lo que está tipificado con hasta 20 años de cárcel en la ley penal checa. EFE

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