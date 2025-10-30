Grupo armado roba 910.000 dólares tras atacar con explosivos banco en Paraguay

2 minutos

Asunción, 30 oct (EFE).- Un grupo de hombres armados robó cerca de 910.000 dólares de una sede bancaria de una localidad en el departamento paraguayo de Canindeyú (noreste), fronterizo con Brasil, a la que irrumpieron después de activar explosivos, con los que también destrozaron la bóveda del lugar, informaron fuentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Los asaltantes llegaron la madrugada de este jueves hasta una sucursal del banco Itaú, en la ciudad de Katueté, destruyeron una pared que colinda con un terreno baldío, para después ingresar al lugar, declaró la fiscal Cleider Velázquez al canal NPY.

«Los autores habrían utilizado explosivos de gran potencia, provocando daños a la infraestructura del banco», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El jefe de la comisaría de Katueté, Leonor González, dijo a la radio ABC Cardinal que el grupo, según imágenes de las cámaras de circuito cerrado, estaba compuesto por cuatro hombres que se movilizaban en dos camionetas.

González indicó que los sujetos detonaron explosivos contra la bóveda, lo que también afectó las paredes, el cielo raso del inmueble y al menos tres cajeros automáticos.

Sin embargo, los atracadores ya habían huido cuando la policía llegó al banco.

Para cubrir su escape, el grupo diseminó clavos unidos en forma de cruz usados para pinchar neumáticos -conocidos localmente como ‘Miguelitos’ o abrojos, en la jerga militar- en las calles aledañas a la sede bancaria y a la comisaría.

El jefe de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo de la Policía, Rolando Benítez, señaló al canal NPY que el grupo, de acuerdo con las versiones de testigos, está integrado por personas que hablaban en portugués, español y guaraní.

Por su parte, el subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Katueté, Mario López, refirió a ABC Cardinal que en la huida hubo un «intercambio de disparos» entre asaltantes y agentes.EFE

