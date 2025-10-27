Grupo Costa de España invertirá trescientos millones de dólares en Paraguay, dice Gobierno

Asunción, 27 oct (EFE).- El conglomerado español Grupo Costa está interesado en invertir cerca de trecientos millones de dólares en Paraguay, anunció este lunes en Asunción el ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez.

Durante un Consejo de Ministros, Giménez dio a conocer el monto anunciado por un empresario de ese grupo, que está especializado en la producción y comercialización de carne de cerdo, sin que precisara el tipo de proyecto de inversión.

Giménez relató que el empresario habló con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y lo felicitó por el regreso a Paraguay de la brasileña JBS, la mayor procesadora mundial de carne.

Según el funcionario, la brasileña invertirá 130 millones de dólares para la compra y ampliación de una planta de sacrificio de pollos, situada en el distrito (municipio) de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, también conocido como Campo 9.

El pasado 25 de febrero, Peña -quien en esta jornada encabezó el Consejo de Ministros- recibió en Asunción a representantes del Grupo Costa, informó entonces la Presidencia de la República en redes sociales.

Tras la reunión en mención, el viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, acompañado por la agregada comercial de Paraguay en España, Natalia Cáceres, visitaron en mayo las instalaciones del Grupo Costa en España, indicó entonces el Ministerio de Industria y Comercio en un comunicado. EFE

nva/lb/jrg