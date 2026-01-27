Grupo creado por la Iglesia en Portugal admite retrasos en respuesta a víctimas de abusos

Lisboa, 27 ene (EFE).- El grupo Vita, creado por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) para atender y prevenir los casos de abuso en el seno de la Iglesia Católica, admitió retrasos en la respuesta a las víctimas, en su informe de actividades de 2025, publicado este martes.

En ese documento, el grupo destacó «el camino positivo» desarrollado hasta el momento, pero advirtió de que todavía quedan objetivos por concretar y alcanzar.

Denunció que hay una falta de rendición de cuentas por parte de «muchas» entidades religiosas y que los tiempos de respuesta, tanto a las víctimas como a los requerimientos del propio grupo Vita, son «a menudo largos».

«Las víctimas y supervivientes pueden vivir estos atrasos como una infravaloración de su sufrimiento y les puede desanimar de continuar el proceso», indica el informe.

Entre los motivos que apunta de esas demoras están la falta de recursos, burocracia excesiva o ausencia de procedimientos claros.

Además, dentro de esos procesos de atención, reparación y prevención en el seno de la Iglesia, el grupo Vita considera que existe una «percepción persistente» de que las víctimas mienten o exageran sus experiencias, lo que crea «un ambiente hostil», que aparte de revictimizar a la persona puede disuadir a otras de denunciar.

Por contra, hay una percepción de los sacerdotes como «figuras divinas o moralmente superiores», lo que refuerza la desigualdad de poder y dificulta denunciar comportamientos abusivos, constata el reporte.

En el documento, el grupo enumeró una serie de recomendaciones para atajar estos problemas, como «deconstruir» la percepción del sacerdote y fomentar que se crea a las víctimas por medio de estrategias de comunicación y formación de los agentes pastorales.

Además, propone prácticas que promuevan relaciones más horizontales entre menores y adultos, así como entre diferentes niveles de la jerarquía eclesiástica y reforzar los mecanismos de protección a los niños.

Según el grupo, 95 personas han solicitado una indemnización económica (63 hombres y 32 mujeres) por los abusos sufridos, de las que 75 han sido ya entrevistadas.

El grupo Vita, que está especializado en la atención a quienes sufrieron agresiones cuando eran menores, comenzó a funcionar en 2023.

En los últimos meses la principal asociación de víctimas en Portugal, Corazón Silenciado, ha criticado en repetidas ocasiones el desarrollo del proceso para adjudicar compensaciones económicas, al considerar que se les revictimiza en las entrevistas y existe una opacidad y lentitud en los trámites, además de rechazar la actuación del propio grupo Vita.

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, de acuerdo a un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia católica. EFE

