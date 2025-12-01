Grupo de ONG advierte retrocesos ambientales en Perú que vulneran acuerdo comercial con UE

3 minutos

Lima, 1 dic (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de Perú advirtieron este lunes de la flexibilización de la normativa ambiental en el país andino, lo que implica graves retrocesos que afectan a la Amazonía, la gobernanza forestal y los derechos de pueblos indígenas, lo que conllevan infracciones a los compromisos adoptados dentro del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

Con motivo de un balance de los doce años de vigencia del tratado de libre comercio entre la UE y Perú, estas organizaciones, que integran el grupo consultivo interno (GCI) para asesorar en la implementación del acuerdo comercial, apuntaron que estos retrocesos «no son hechos aislados».

«Son parte de un patrón que debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente, fiscalizar actividades extractivas y combatir el crimen organizado vinculado a economías ilegales”, advirtieron estas organizaciones, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Proética.

Como ejemplo de ese retroceso de los estándares ambientales pusieron la Ley 31973, » que facilita la legalización de deforestación previa y reduce el rol del Ministerio de Ambiente».

«Es solo el ejemplo más reciente de una política que debilita la protección de bosques y contradice el propio Acuerdo Comercial con la Unión Europea»; indicaron.

En este contexto, las consecuencias se extienden más allá de los territorios afectados y, explica Guilén, «se ha alertado que todas estas leyes que se han aprobado en los últimos tres años generan no solamente flexibilidad ambiental y climáticamente, sino también de seguridad».

La apertura de normativas también abre paso, en territorios aislados, a la actividad ilegal, la informalidad, los trabajos a edad temprana o el abandono escolar prematuro, dejando territorios enteros en una situación de vulnerabilidad.

«Hay una frase en el movimiento climático que se ha vuelto cada vez más fuerte: el tiempo se está acabando, y es real, estamos a puertas de pasar el punto de no retorno, tenemos que buscar formas de realmente transicional», explicó a EFE la representante del Mocicc, Micaela Guillén.

«No estamos negando la necesidad del comercio, pero la política comercial tal y como se está implementando, no puede seguir así», asumió la activista, al exponer que «es una política de espaldas a la gente, los territorios, y las comunidades».

Entre las preocupaciones de Guillén, destaca además la vulneración de derechos básicos a raíz de la flexibilización de políticas nacionales a favor de las inversiones extranjeras.

«Se les están despojando de territorios en favor de ampliar las reservas donde se van a plantar palma aceitera o siembra, vinculadas con la exportación, con el comercio en el país», denunció la representante del Mocicc, y recordó que estos cambios, tienen a su vez una implicación cultural y de migración. EFE

