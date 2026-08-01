Grupo ecuatoriano lanza ‘Delirio’, una declaración de identidad desde el rock alternativo

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Quito, 1 ago (EFE).- El grupo ecuatoriano ‘Delirio’ lanza su álbum de estudio homónimo, una declaración de identidad desde el rock alternativo, compuesto de diez canciones que hablan de vulnerabilidad, fortaleza, pérdida, identidad y crecimiento.

Elegir el mismo nombre de la banda para este disco no fue una casualidad sino una declaración de identidad, pues el álbum busca condensar la esencia del grupo: la música que inspira a sus integrantes, las influencias que los han acompañado desde sus inicios y la libertad de construir un sonido propio sin limitarse a un solo género.

Con una base de rock alternativo, el disco incorpora elementos de blues, pop, punk, psicodelia, rap y funk, logrando una propuesta dinámica donde cada canción explora nuevos matices sin perder una identidad sonora definida, indicó este sábado la banda en un comunicado.

Integrada por Lucifer (voz), Karen Noboa (guitarra), Santiago Santos (guitarra), Miguel Vinueza (bajo) y Joel Dueñas (batería), la banda apuesta por una formación clásica que sirve de plataforma para explorar nuevas texturas y contrastes dentro del rock contemporáneo.

Cada canción nace desde experiencias y emociones reales. La composición parte de vivencias personales que buscan convertirse en historias universales, invitando al oyente a reconocerse en ellas, anota.

«El disco -añade- no pretende ofrecer respuestas, sino generar empatía a través de canciones que hablan de vulnerabilidad, fortaleza, pérdida, identidad y crecimiento».

Antes del lanzamiento del álbum, seis de sus canciones ya habían sido presentadas como sencillos, permitiendo que el público conociera gran parte del universo sonoro de la banda. La edición del disco incorpora además cuatro temas inéditos que amplían esa propuesta y muestran nuevas facetas de ‘Delirio’.

‘Delirio’ es un disco pensado para acompañar al oyente en sus propios procesos, demostrando que el rock sigue siendo un lenguaje capaz de expresar emociones profundas, generar identificación y crear vínculos auténticos entre la música y quienes la escuchan, apuntó. EFE

sm/jrh