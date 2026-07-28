Grupo Mercedes-Benz gana un 6 % menos en primera mitad de año por impacto de mercado chino

Compartir

3 minutos

Berlín, 28 jul (EFE).- El beneficio neto del fabricante de vehículos alemán Grupo Mercedes-Benz cayó un 6 % en la primera mitad de 2026 respecto a los primeros seis meses de 2025, hasta los 2.519 millones de euros, en unos resultados influenciados por el impacto de la «intensa competición en China».

Según informó este martes la empresa con sede en Stuttgart, en el suroeste germano, su beneficio neto alcanzó los 2.519 millones de euros en la primera mitad de 2026, un 6 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra de beneficios netos fue de 2.688 millones de euros.

La facturación en los primeros seis meses de este año también bajó, un 4 % hasta los 63.663 millones de euros, respecto al mismo periodo de 2025, cuando la compañía facturó 66.377 millones de euros.

El ebit del Grupo Mercedes-Benz en los primeros seis meses del año fue de 3.451 millones de euros, un 3 % menos que en 2025 (3.562 millones de euros).

En el segundo trimestre, respecto al mismo periodo de 2025, el Grupo Mercedes-Benz registró un beneficio neto de 1.086 millones de euros y una subida del 13 %, al tiempo que la facturación cayó un 3 % hasta los 33.061 millones, mientras que el ebit llegó a los 1.547 millones de euros, un 22 % más.

«A pesar de un entorno de mercado exigente, hemos mantenido el rumbo en el segundo trimestre», señaló el director ejecutivo del Grupo de Mercedes-Benz, el sueco Ola Källenius, líder de una empresa que justificó sus números en los primeros seis meses del año en base al impacto del mercado chino.

«Las ventas de Mercedes-Benz Cars se vieron nuevamente afectadas por la intensa competencia y la falta de confianza de los consumidores en China», indicó la compañía.

En la primera mitad de año, la compañía vendió un total de 837.195 de vehículos, un 7 % menos que las unidades vendidas en los primeros seis meses de 2025, lastrada por la evolución de un mercado chino en el que la contracción de las ventas fue del 30 % para el Grupo Mercedes-Benz.

Compromiso con China pese a la caída en ventas

En los primeros seis meses del año, el Grupo Mercedes-Benz vendió 98.0624 vehículos en China, una cantidad claramente por debajo de los 140.397 unidades que vendió en el mismo periodo de 2025.

Pese a esos números, Källenius destacó en una llamada con inversores la importancia de China como mercado, y subrayó que su empresa tiene «la fuerza y la resiliencia como compañía para ver más allá de esta fase».

«China sigue siendo uno de los pilares estratégicos de nuestra apuesta», agregó el directivo sueco.

«Seguimos estando completamente comprometidos con China. Todo el mundo puede ver la intensidad de la competición allí, además de cómo se desarrolla allí el mercado doméstico. Pero sigue siendo el mayor mercado en el mundo. Y es un ecosistema en el que hay que estar», abundó.

La caída de las ventas en todo el mercado asiático fue del 27 %, pues la firma vendió 138.288 vehículos en la primera mitad de 2026, por debajo de los 189.157 unidades vendidas en los primeros seis meses de 2025.

Mejor fue el rendimiento de la compañía en Estados Unidos, donde las ventas subieron un 10 %, hasta los 74.615 unidades, en sintonía con la subida experimentada en Norte América (13 %), mientras que en Europa la firma vendió 166.433 coches, un 4 % más. EFE

smm/jlm/pcc