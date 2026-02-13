Grupo opositor en el Parlamento busca amnistía para acusados por terrorismo en Venezuela

Caracas, 13 feb (EFE).- La grupo opositor en el Parlamento venezolano quiere que la ley de amnistía incluya a los acusados de terrorismo en Venezuela, un delito generalmente asociado en el país a temas políticos, tras acusaciones de supuesta conspiración o desestabilización, dijo a EFE la diputada Nora Bracho.

Bracho, integrante de esa bancada y vicepresidenta de la comisión especial para la consulta pública del texto, dijo a EFE que proponen «ampliar la cobertura» de los períodos incluidos y los «supuestos delitos» elegibles para la amnistía.

La diputada destacó la propuesta de que la amnistía aborde delitos que «se repiten en las acusaciones o imputaciones», y puso como ejemplo cargos como terrorismo y concierto para delinquir que, agregó, «generalmente son acusaciones políticas».

«Ese artículo es uno de los que precisamente es el meollo de las discusiones puntuales», precisó la diputada, que estima que habrá un encuentro de la comisión entre el martes y miércoles de la próxima semana para ver si se pueden llegar a acuerdos y aprobar definitivamente el jueves el texto.

La Asamblea Nacional acordó ayer jueves aplazar a la próxima semana la segunda y definitiva revisión del texto, debido a la falta de acuerdo en varios artículos.

El proyecto, tal como está redactado hasta ahora, excluye a acusados por violaciones de derechos humanos, homicidio, corrupción, narcotráfico, entre otros delitos.

Además, aunque está planteado desde 1999, en el texto se detallan diez eventos de coyuntura política, lo cual ha sido criticado por diversas ONG porque -aseguran- dejaría por fuera a cientos de presos políticos, incluyendo los militares.

Bracho señaló que su bancada ha hecho «observaciones» basadas en las recomendaciones recibidas durante reuniones con representantes de la sociedad civil, ONG y asesores jurídicos.

«Creemos que esta ley debe ser amplia para que cobije a una mayoría. No solo de presos políticos sino también de exiliados», agregó.

Está previsto que la próxima semana se retome el segundo debate necesario para la aprobación definitiva del proyecto de amnistía, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras familiares de presos políticos continúan apostados en las afueras de las cárceles para pedir su liberación. EFE

