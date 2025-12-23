Grupo opositor exige una «liberación masiva» de presos políticos en Venezuela por Navidad

(Actualiza con petición de la madre de un preso)

Caracas, 23 dic (EFE).- El grupo opositor venezolano Unión y Cambio, del que forma parte el dirigente y diputado electo Henrique Capriles, exigió este martes una «liberación masiva» y «de inmediato» de los presos políticos en el país con motivo de la Navidad.

En una rueda de prensa, el parlamentario electo Tomás Guanipa denunció que las cárceles venezolanas «están llenas de personas que no han cometido ningún tipo de delito» y que han sido «reprimidas y encerradas solo por el hecho de pensar distinto».

Según un boletín de la ONG Foro Penal difundido el sábado, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre, en Venezuela hay 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, y cuatro son adolescentes.

Guanipa expresó que todas estas personas «hoy deberían estar libres para poder pasar la Navidad con su familia».

«Todos hemos sufrido lo que ha significado la persecución que hemos vivido a partir del 28 de julio del año 2024», dijo, en referencia a los comicios presidenciales en los que el gobernante Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, sin publicar luego los resultados desglosados y en medio de denuncias de «fraude».

El opositor espera que este diciembre «sirva también para abrir las puertas al entendimiento, a la paz y a la reunificación familiar» y para que, dijo, se entienda que «este país está clamando por un cambio» en el que «nunca más nadie sea perseguido por pensar distinto».

«Queremos solidarizarnos con todos los familiares de los presos políticos, hemos vivido en carne propia esa situación», aseguró el político, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo Guanipa -este último uno de los principales aliados de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado- están privados de libertad.

La mayoría de los presos políticos fueron detenidos después de las presidenciales del año pasado, en las que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que ganó Edmundo González Urrutia.

Con motivo de las fiestas, familiares también han empezado a pedir la liberación o medidas humanitarias para los presos políticos.

«Les pido una medida humanitaria para que este par de viejos no pasen otra Navidad en soledad», dijo en un video difundido en redes sociales Carmen Mendoza, madre de Kevin Pérez Mendoza, detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las presidenciales.

Pérez Mendoza fue acusado de terrorismo y, según su madre, su salud se encuentra «deteriorada».

Tanto el Ejecutivo como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El 6 de diciembre pasado, Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y «aislado».

Según la ONG, han fallecido 17 presos políticos desde 2014.EFE

