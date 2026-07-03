Grupo peruano Gloria reconoce pago de 200.000 euros a Zapatero para intermediar en Bolivia

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Lima, 3 jul (EFE).- El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200.000 euros en 2024 al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para intermediar con las autoridades de Bolivia respecto a una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas, un hecho revelado en un informe de la Policía española.

En una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Gloria explicó que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace dieciséis años por la expropiación la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33 % de las acciones.

«La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente», explicó el grupo con sede en Lima.

«En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente», añadió. EFE

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