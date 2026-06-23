Grupo proeuropeo pide al Gobierno británico respetar los derechos de los comunitarios

Compartir

2 minutos

Londres, 23 jun (EFE).- El grupo de presión proeuropeo ‘the3million’ pidió este martes al Gobierno británico respetar los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido, en una concentración frente al Parlamento en Londres con motivo del décimo aniversario del referéndum del Brexit.

Una veintena de miembros de la organización se congregaron en Westminster para defender también el legado de la Unión Europea (UE), en un acto en el que enarbolaron la bandera azul con estrellas amarillas del bloque comunitario.

‘the3million’ se creó después del plebiscito para defender los derechos de los ciudadanos comunitarios (un colectivo de unos 5,4 millones en la actualidad) ante la incertidumbre sobre su situación legal tras la salida británica de la UE.

Pese a la promesa recogida en el acuerdo de retirada de que se protegerían esos derechos, la entidad sin ánimo de lucro denuncia que persisten casos de inseguridad jurídica, especialmente entre las personas más vulnerables.

En declaraciones a EFE, la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), Fátima Tamayo, señaló que «no se ha avanzado mucho» en la burocracia y lamentó que «hay muchísima gente que todavía no tiene claro su estatus», lo que dificulta aspectos como viajar, buscar trabajo o alquilar vivienda.

La organización pide al Ejecutivo que emita una tarjeta biométrica física, en lugar del actual sistema de acreditación digital, a fin de que los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido puedan «demostrar su estatus de una manera simple».

El sistema actual es «muy complejo» y perjudica sobre todo a las personas vulnerables y con menor acceso a la tecnología, afirmó, para añadir que, diez años después del Brexit, «todo sigue yendo muy despacio». EFE

lca-jm/rb/mra

(foto)(vídeo)