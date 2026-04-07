Grupo proiraní anuncia la liberación de la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

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Bagdad, 7 abr (EFE).- El grupo proiraní Kataib Hizbulá afirmó este martes que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

El portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram que «en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente (Mohamed Shia al Sudani), hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato».

Además, advirtió de que esta «iniciativa no se repetirá en los próximos días», dado que se encuentran actualmente en un «estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam». EFE

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