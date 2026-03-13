Grupo Swire vende parte de la aerolínea Cathay Pacific por 230 millones de dólares

2 minutos

Hong Kong, 13 mar (EFE). – El conglomerado Swire Pacific formalizó la venta de una parte de su participación en la aerolínea de bandera hongkonesa, Cathay Pacific, en una operación valorada en 1.800 millones de dólares hongkoneses (unos 230 millones de dólares estadounidenses) cuyo objetivo es el de fortalecer el capital circulante del grupo.

La transacción, según informó este viernes la empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, se ejecutó el jueves mediante la desinversión de 153,05 millones de acciones a un precio unitario de 11,74 dólares de Hong Kong (1,5 dólares).

Esta cifra representa un descuento del 9,6 % respecto al valor de cierre de la jornada previa, que se situó en 12,99 dólares hongkoneses. Tras la venta, Swire Pacific mantiene una participación mayoritaria del 45,12 % en el capital de la aerolínea.

Esta desinversión, que generará una plusvalía de 365 millones de dólares hongkoneses (46,6 millones de dólares estadounidenses), se suma a la reciente tendencia de salida de capital por parte de los principales accionistas de la compañía.

El anuncio se produjo apenas 24 horas después de que Cathay publicara sus resultados anuales de 2025. La aerolínea reportó un beneficio neto de 10.820 millones de dólares hongkoneses (1.382 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un incremento del 9,5 % interanual.

Este crecimiento se atribuye a la recuperación de la capacidad operativa y a la sólida demanda en el sector de carga. No obstante, la dirección advirtió sobre la volatilidad de los precios del combustible derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Swire Pacific ha precisado que los fondos obtenidos de esta transacción se destinarán íntegramente a necesidades operativas. La colocación de las acciones, que equivale al 2,52 % del capital emitido de la aerolínea, contó con el asesoramiento financiero de las entidades internacionales J.P. Morgan y Morgan Stanley.

Asimismo, se ha acordado un periodo de espera de 180 días en el que no se realizarán nuevas ventas de títulos. EFE

