Grupos armados yihadistas propagan la violencia en el norte de Mozambique

2 minutos

Ginebra, 2 dic (EFE).- La violencia de los grupos armados yihadistas activos en Mozambique, que comenzó en 2017 en Cabo Delgado, se extiende ahora hacia Nampula, otra provincia del norte del país, advirtió este martes el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Xavier Creach.

En conexión telemática desde Erati, una localidad de Nampula, Creach subrayó que los ataques en zonas que antes eran seguras han provocado 100.000 desplazados en los últimos quince días.

«Escaparon atemorizados cuando los grupos armados irrumpieron en sus pueblos, a menudo de noche, y quemaron casas, atacaron a civiles y forzaron a las familias a huir sin nada», explicó el representante de ACNUR en Mozambique.

Los desplazados describieron huidas caóticas donde los padres perdieron de vista a sus niños y los familiares más mayores se quedaron atrás en medio del pánico, detalló.

Creach añadió que estos civiles están huyendo a la provincia de Nampula, donde llegan a campamentos improvisados, tras caminar durante días, muchos sin documentación y, por tanto, con más dificultad para acceder a servicios esenciales.

Además, las mujeres y las niñas se enfrentan a un alto riesgo de abuso y explotación por la ausencia de rutas seguras y por la falta de luz y de privacidad en los refugios comunitarios, alertó.

Los refugios están sobrepasados y muchos duermen fuera, «bajo un árbol», puntualizó.

Creach destacó que algunos niños llegan desnutridos y con los pies hinchados, muchos separados sin sus familias y la mayoría están exhaustos, traumatizados y débiles tras días de caminata.

A eso se le añade que ACNUR no tiene recursos suficientes para atenderlos, pues la agencia solo consiguió la mitad del presupuesto que necesitaba para sus operaciones de ayuda en Mozambique en 2025, según ha confirmado el organismo.

«Fue muy triste ver como esta mañana mucha gente decidía volver a áreas muy inseguras porque la respuesta (humanitaria) es incapaz de atender sus necesidades», lamentó.

Cabo Delgado es campo de batalla desde 2017 del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia.

Según el representante de ACNUR, el conflicto ha provocado desde entonces el desplazamiento forzoso de 1,3 millones de personas. EFE

ah/is/ajs