Grupos civiles palestinos e israelíes piden al G7 reimpulsar la solución de dos Estados

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París, 12 jun (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de Israel y Palestina reunidas en París, en una conferencia organizada por el Gobierno francés, lanzaron este viernes un llamamiento a los países del G7, que se reunirán la próxima semana en Évian (Francia), para reimpulsar la solución de los dos Estados.

«Ahora que el G7 se reúne en Évian, este conflicto corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano una vez más. La ventana de oportunidad para alcanzar una solución sigue abierta, pero se está cerrando. Este momento exige una diplomacia urgente, basada en la colaboración con la sociedad civil», señalaron en su llamamiento.

Por este motivo, instaron a las potencias más ricas del mundo a actuar en ocho frentes concretos, empezando por asegurar un alto el fuego permanente, con mecanismos de monitoreo, para asegurar la protección de los civiles.

Para eso ,los distintos marcos de trabajo -como la implementación de un Gobierno palestino efectivo, la viabilidad de Cisjordania y la seguridad de Israel- deben alinearse y converger en la solución de los dos Estados, en vez de tratarse como elementos separados.

La anexión de territorios debe parar, recalca el llamamiento, y debe haber consecuencias a la altura para la violencia de los colonos y los desplazamientos forzosos, a la vez que comienza la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza.

La seguridad de Israel o Palestina no debe buscarse una a expensas de la otra, manifestaron, y la integración regional debe servir como «catalizador para terminar con la ocupación y para avanzar en la solución de los dos Estados, no como sustituto para el Estado palestino».

Por último, los participantes en la conferencia, a la que también acudieron representantes de numerosos países y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidieron crear un fondo internacional para la paz entre Israel y Palestina e invertir en fomentar la legitimidad política, la protección cívica y las narrativas públicas sobre la paz.

«Ningún marco político o de seguridad podrá mantenerse sin una ciudadanía capaz de comprenderlo, configurarlo y respaldarlo», recalcaron en su declaración, bautizada ‘Llamamiento de París’.

Al cerrar la conferencia, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, agradeció a los implicados su trabajo y se comprometió a trasladar estas recomendaciones a los gobiernos del mundo, empezando por los de los países del G7.

«A lo largo del día -manifestó-, han demostrado que no existe ningún obstáculo práctico para la aplicación de la solución de dos Estados».

«La paz no se decreta. No surge únicamente de la voluntad de los responsables políticos ni de la decisión de los gobiernos. Debe arraigarse en las mentes y los corazones valientes de mujeres y hombres. Por eso, vuestro papel es fundamental», agregó Barrot.

La conferencia celebrada en París tuvo como invitados a representantes gubernamentales de países como Reino Unido, México, España, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Canadá o Bélgica, invitados a debatir y a escuchar los testimonios representantes de la sociedad civil de Israel y Palestina.

El encuentro, impulsado por el Gobierno francés en la antesala de la reunión del G7 bajo presidencia francesa, tenía por objetivo que la solución de los dos Estados no pierda impulso, según habían detallado fuentes de su cartera, en un momento en el que el conflicto de Irán acapara la mayor parte de la atención de la comunidad internacional. EFE

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