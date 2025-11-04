Grupos de la sociedad civil de Jamaica exigen justicia climática tras el huracán Melissa

Kingston/San Juan, 4 nov (EFE).- Cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y particulares de Jamaica emitieron este martes una declaración conjunta para reclamar medidas «urgentes de justicia climática», tras la devastación causada por el impacto la semana pasada del huracán Melissa como categoría 5.

«El huracán Melissa no fue un desastre natural, sino una profunda manifestación de la injusticia climática. Su fuerza sin precedentes y su rápida intensificación fueron una consecuencia directa del calentamiento global causado por la dependencia de los combustibles fósiles, la codicia corporativa y décadas de inacción política», esgrimió el documento.

Al menos 32 personas perdieron la vida a causa del huracán Melissa que azotó la semana pasada la isla, dejando daños severos después de su paso, según informó ayer el Gobierno de Jamaica.

«Nuestras comunidades, las menos responsables de esta crisis climática, están pagando ahora el precio más alto», criticó la declaración conjunta.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó ayer que la magnitud de la destrucción causada por el huracán Melissa «no tiene precedentes en décadas» en el país caribeño.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) instó a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.

Melissa, que tocó tierra en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5, ha causado al menos 32 muertos en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura. EFE

