The Swiss voice in the world since 1935

Grupos hispanos alertan que la redada en planta de Hyundai amenaza las libertades civiles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Atlanta (EE.UU.), 8 sep (EFE).- Una coalición de organizaciones de Georgia condenó el megaoperativo de inmigración realizado la semana pasada en una planta de Hyundai cercana a la ciudad portuaria de Savannah, que culminó con el arresto de casi 500 trabajadores, al calificarlo como una amenaza para las libertades civiles.

«Esta redada no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón peligroso y creciente de agencias gubernamentales que secuestran a personas en escuelas, vecindarios, aeropuertos y lugares de trabajo con creciente impunidad», dijeron en una declaración firmada por más de 25 agrupaciones, entre ellas la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR) y el GALEO Impact Fund.

El operativo tuvo lugar en el pasado jueves en las instalaciones de la Hyundai Motor Group Metaplant America, donde cientos de agentes irrumpieron en vehículos militares todoterreno, en lo que dijeron se trató de un «allanamiento judicial» como parte de una investigación penal sobre denuncias de «prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves».

«Si los trabajadores temen ir a sus trabajos, habrá inestabilidad en las industrias y en la vida cotidiana. Cuando secuestran a 475 trabajadores, más de 475 familias se ven afectadas y una comunidad entera queda destrozada», lamentaron las organizaciones.

Los activistas advierten de que «ayer fueron trabajadores de las plantas de Hyundai y LG Energy Solution pero mañana podría ser cualquiera» frente a «los esfuerzos por socavar» las «libertades civiles colectivas».

«Esto no es normal ni aceptable», dijeron las organizaciones que pidieron a la comunidad que exija el apoyo y protección de parte de líderes electos, como los senadores demócratas por Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock.

La mayoría de los detenidos en la redada fueron ciudadanos de Corea del Sur, cuya liberación fue negociada por el Gobierno de su país, que tenía previsto enviar un avión chárter a Georgia para repatriarlos.

El Consulado General de México en Atlanta confirmó este lunes que entre los arrestados también hay 26 ciudadanos mexicanos, que se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el suroeste de Georgia, y en el Centro de Detención de Stewart, en el sur del estado.

«La mayoría de los detenidos decidió firmar su salida voluntaria y se espera que, en los próximos días, sean repatriados a México», dijo la sede consular mexicana. EFE

mgw/ims/mrs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR