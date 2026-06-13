Grupos humanitarios y climáticos piden al G7 hacer su ‘mea culpa’ ante los desequilibrios

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París, 13 jun (EFE).- Organizaciones humanitarias y de lucha contra el cambio climático publicaron este sábado una carta en la que instaron a los líderes del G7 a admitir y depurar sus propias responsabilidades, después de que la presidencia francesa del bloque incluyera en la agenda el objetivo de reducir los «grandes desequilibrios» mundiales.

«Aunque la constatación es acertada y la ambición necesaria, el diagnóstico sigue siendo incompleto», detallaron los firmantes de la misiva, publicada este sábado en el semanario francés La Tribune du Dimanche, que incluye a representantes de nueve organizaciones, como Amnistía Internacional, Oxfam o Acción contra el hambre.

«Para reducir los desequilibrios de la economía mundial hay que asumir sus orígenes: estas fracturas no son casualidades de la historia. Han sido creadas y alimentadas, y siguen siéndolo, por lógicas de explotación y dependencia que los países del G7 han convertido en sistemas y que perpetúan, a menudo sin nombrarlas, en sus decisiones económicas», agregaron.

Para estas organizaciones, la cumbre que tendrá lugar en Évian del lunes al miércoles próximos tiene que ser «la ocasión para mirar de frente lo que la palabra ‘desequilibrio’ tiende precisamente a disimular».

Identificaron en particular cinco grandes desequilibrios, empezando por «la deuda que asfixia a los países del sur» y que hace que esas naciones envíen «a los países del Norte más dinero del que reciben».

El segundo es «la extrema concentración de la riqueza», que hace que mientras que «miles de millones de personas se enfrentan a un aumento vertiginoso del coste de la vida y a una intensificación de los conflictos y las catástrofes climáticas, la fortuna acumulada de los multimillonarios del mundo alcance cotas sin precedentes: 18,3 billones de dólares».

Es una cantidad, recordaron, que equivale aproximadamente al PIB (Producto Interior Bruto) de China.

Otro factor es un sistema fiscal internacional obsoleto que permite a las multinacionales y a grandes fortunas «eludir las normas fiscales, desplazar artificialmente sus beneficios y reducir su contribución al interés general», lo que priva a los Estados de ingresos esenciales para financiar servicios, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático.

El cuarto gran desequilibrio identificado es el de los beneficios desmesurados que se obtienen a costa de cada crisis, en especial en los sectores de la energía, el transporte, la industria agroalimentaria o las finanzas.

Por último, llamaron a actuar contra «el debilitamiento de la solidaridad internacional», que entre 2024 y 2025 se redujo en un 23 % a escala mundial, lo que refleja «un preocupante retroceso de la responsabilidad colectiva y del principio de solidaridad internacional».

En todos estos problemas, que no son «abstracciones técnicas», sino «elecciones políticas», los países del G7 -que son las mayores potencias económicas mundiales: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y EE.UU.- tienen una responsabilidad especial, apuntaron, porque representan el 45 % del PIB mundial, el 30 % de las emisiones y el 69 % de la ayuda pública al desarrollo internacional.

Por eso esta cumbre no debe ser un simple «ejercicio protocolario», argumentaron, al tiempo que lamentaron que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya dejado fuera de la agenda los asuntos más espinosos, como la lucha contra el cambio climático, para asegurar la presencia de su homólogo estadounidense Donald Trump.

«Si Emmanuel Macron, al frente de su última cumbre del G7, quiere realmente abordar los desequilibrios macroeconómicos mundiales, no puede seguir ignorando a quienes están en el centro del problema», recalcaron los firmantes, entre los que también hay representantes de Emmaüs International, Alternatiba o Réseau Action Climat, entre otros. EFE

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