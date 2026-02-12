Grupos latinos alertan de posible exclusión de millones de votantes de minorías en EE.UU.

Miami (EE.UU.), 12 feb (EFE).- Grupos civiles latinos alertaron este jueves de la potencial exclusión de millones de votantes, entre ellos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, tras avanzar en el Congreso la ley ‘Save America Act’, que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, para exigir una identificación oficial a los electores.

La asociación Voto Latino denunció en un comunicado que la legislación, aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes, «es el último intento de los republicanos para intimidar y disuadir a los votantes de color de la participación electoral», lo que refleja los crecientes ataques de Trump a las elecciones.

La agrupación dijo que cerca de 146 millones de estadounidenses no tienen un pasaporte válido y que 21 millones de ciudadanos no tienen acceso inmediato a sus certificados de nacimiento o papeles de naturalización, en especial en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Por ello, consideró que la ley «trata de exclusión, no de integridad».

«Motivados por el miedo a un electorado creciente y diverso, Trump y los congresistas republicanos buscan, fundamentalmente, desmantelar, la forma en la que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos para servir a sus propios intereses políticos», indicó Voto Latino.

La iniciativa de Trump avanza al Senado, pese a que en Estados Unidos es un delito que los no ciudadanos voten, y 37 de los 50 estados ya exigen una identificación para votar, sumado a que cada persona debe registrarse previamente en el sistema electoral, independientemente de que vote por correo o presencialmente.

Pero las organizaciones alertaron de que la ley se enmarca dentro de los denuncias de fraude electoral, sin pruebas, de Trump y el Partido Republicano, pues al mandatario sigue insistiendo en que hubo fraude en los comicios presidenciales de 2020 en los que perdió frente al demócrata Joe Biden (2021-2025).

La medida también afectaría a ciudadanos nacidos en Estados Unidos, como 69 millones de mujeres que han cambiado su apellido después de casarse, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

«La ‘Save America Act’ es otro velado intento de interferir en nuestras elecciones. No hay evidencia de un amplio fraude electoral que justifique imponer estos pesados requerimientos de ‘enséñame tus papeles’ a cada votante», dijo Xavier Persad, de ACLU, en un comunicado.

La agrupación Latino Victory también argumentó que la ley «no es sobre integridad electoral, sino de socavar las elecciones libres y justas», pues ocurre en medio de los llamamientos de Trump a que los republicanos «nacionalicen» las elecciones, lo que implicaría que el Gobierno federal controlaría la votación en los estados. EFE

