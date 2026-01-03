Grupos trinitenses llaman «asquerosa violación» a la soberanía de Venezuela ataque de EEUU

Puerto España, 3 ene (EFE).- Una decena de organizaciones de Trinidad y Tobago catalogó este sábado como una «asquerosa violación» a la soberanía de una nación el operativo de la madrugada de hoy de Estados Unidos contra Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

«Esto fue una asquerosa violación contra la soberanía de una nación. No hay otra manera de describir este acto imperialista», expresó el grupo de diez organismos civiles trinitenses en un comunicado de prensa.

«El uso de fuerza militar para mover una agenda de hegemonía de mantenimiento de poder y control de Estados Unidos sobre la región» caribeña, agregaron los entes en la nota.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Ejército llevó a cabo, en la madrugada de hoy, «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Maduro, que ha sido, junto con su esposa, Cilia Flores, capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

Trump confirmó el ataque, que Washington ha bautizado como ‘Absolute Resolve’ (‘Resolución Absoluta’ en español), pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Junto a Trump, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, elogió la capacidad de las tropas en el operativo de esta madrugada en la capital venezolana, y que tras la captura de Maduro será llevado hasta Nueva York para juicio y enfrentar varios cargos, entre ellos, narcoterrorismo.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que estarán establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse de que es el fin del chavismo y una «transición apropiada» tiene lugar.

Igualmente, Trump dijo que será Estados Unidos el que administrará a Venezuela y que ahora petroleras estadounidenses tomarán el poder de las empresas en el país suramericano.

Ante ello, las organizaciones trinitenses afirmaron que «desde hace un tiempo» habían advertido que el despliegue de militares estadounidenses al país «nunca fue para combatir el narcotráfico, sino para agredir al gobierno de Venezuela».

«Nos mantuvimos firmes en decir que las intenciones de Estados Unidos eran el de un cambio de régimen», insistieron.

«Condenamos las acciones por Estados Unidos. El bombardeo de un país a otro, donde no hay una guerra, es un acto ilegal y contraproducente a cualquier aspecto de la ley internacional y las Naciones Unidas», añadió.

Es por ello, según dijeron los grupos, que la Comunidad del Caribe (Caricom), «en su sabiduría reconoció inicialmente que para que nosotros mantengamos nuestra soberanía en la cara del poder de Estados Unidos y otras colonias, necesitamos avanzar en que el principio del Caribe es que sea una zona de paz».

«Ahora que Estados Unidos ha roto la región como una zona de paz y que no solamente haya violado la soberanía de Venezuela, sino la de los demás países del Caribe, y que Latinoamérica esté bajo amenaza y debilitada», agregó.

Las organizaciones, de igual manera, criticaron y condenaron a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por permitir, desde octubre pasado, al Ejército estadounidense llevar a cabo ejercicios militares estadounidenses en sus costas para presuntamente realizar operativos contra el narcotráfico.

Persad-Bissessar, por su parte, aseguró este sábado que su país no participó en el operativo militar de Estados Unidos contra Venezuela de hoy. EFE

