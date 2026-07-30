Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi, los más apoyados en el sondeo de candidatos a la ONU

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Naciones Unidas, 30 jul (EFE).- La costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi resultaron este jueves los candidatos más respaldados en el primer sondeo del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de la ONU, indicaron a EFE fuentes diplomáticas.

Esta es la primera votación informal no vinculante sobre los siete aspirantes a suceder al actual secretario general, António Guterres, a partir de 2027. EFE

ecs/lss