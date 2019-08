En Suiza hay unos 1 500 guías de montaña titulados. (Manuel Lopez)

Cuando ocurre un accidente en la montaña, algunos apuntan al guía con el dedo. Ocurrió tras el accidente en el que cinco montañeros italianos murieron en los Alpes suizos el pasado mes de abril. Pero si hay alguien que arriesga su vida por la seguridad de los excursionistas es la persona que los acompaña, explica Pierre Mathey, guía de montaña con más de 25 años de experiencia.



Suiza, con casi 50 cumbres de más de 4 000 metros de altura, es destino obligado para los amantes de la montaña y de la alta montaña. Impulsadas por el deseo de “conquistar la cima”, cada año miles de personas intentan escalar el Cervino o el Jungfrau.

“Quienes no llegan a la cima a menudo hablan de fracaso. El único fracaso para mí es no volver a casa”, dice Pierre Mathey, de 52 años, guía desde hace más de 25 años y secretario general de la Asociación Suiza de Guías de Montaña (ASGMEnlace externo).



swissinfo.ch: La actualidad sugiere que el número de accidentes de montaña está aumentando. ¿Es así?

Pierre Mathey: No. Afortunadamente, está ocurriendo lo contrario. En proporción al número de personas que practican deportes de montaña en Suiza, los accidentes han disminuido, tanto en verano como en invierno. Esta tendencia se observa en casi todos los países alpinos.

Francia es un caso especial. Allí el número de accidentes siempre ha sido bastante elevado. Algo que probablemente se debe a la cultura del país, donde la búsqueda de adrenalina y experiencias fuertes es muy alta. Sin embargo, Francia está trabajando intensamente en formar guías para reducir el número de accidentes.



swissinfo.ch: ¿Por qué muere menos gente en la montaña?

P. M.: Hoy en día, tenemos mejores equipos que antes para buscar víctimas de avalanchas, por ejemplo. Pero eso no es todo. También han mejorado la información y la prevención. Estoy pensando en el boletín de avalanchas, por ejemplo. Suiza es el único país del mundo que publica dos boletines al día: uno por la mañana y otro por la tarde.

Otro elemento importante es la formación de guías de montaña y la preparación de excursionistas aficionados, que a través de clubes alpinos pueden participar en cursos de perfeccionamiento.

swissinfo.ch: ¿Existe siempre un error humano en el origen de un accidente?

P. M.: Siempre hay un componente humano, pero hablar de “error” no siempre es correcto. Hay que aceptar cierto grado de imprevisibilidad cuando se va a la montaña. La montaña no está regulada y, a diferencia de una carretera, por ejemplo, no es un lugar que esté asegurado de continuo.

A menudo se dice que “la montaña ha matado a una persona”. Eso no es verdad. La montaña no mata. Claro que conlleva ciertos peligros objetivos como una grieta, un deslizamiento de tierra o una avalancha, pero somos nosotros los que nos ponemos en peligro cada vez que decidimos ir a la montaña. Nuestro papel como guía es gestionar y reducir este riesgo por el bien del cliente y el nuestro.



swissinfo.ch:La mayoría de los accidentes ocurren durante el descenso. ¿Por qué?

P. M.: Por dos razones. Por un lado está la parte física: cuando escalas, vas en contra de la atracción de la tierra haciendo un esfuerzo físico que nos protege de las caídas. Al bajar, además de la gravedad que te empuja hacia abajo, la misma dinámica de la bajada favorece la caída. Por otro lado, hay una explicación humana: estamos cansados y distraídos, ya que hemos hecho un esfuerzo para llegar a la cima.

swissinfo.ch:El Cervino es la montaña más mortal del mundo. Han muerto más de 500 personas desde la primera ascensión en 1865. ¿Es una zona peligrosa o solo, muy frecuentada?

P. M.: Yo diría que ambas. 3 000 personas escalan el Cervino cada año. En comparación, 20 000 en el Mont-Blanc. Hay muchos accidentes, pero no siempre son mortales. Por otro lado, el ascenso al Cervino presenta una dificultad especial: pasas por muchas crestas y un paso en falso casi siempre lleva a una caída fatal.

El Cervino (4 478 metros) es una de las montañas que representa a Suiza. (KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD)

swissinfo.ch: El accidente ocurrido en el Valais a finales de abril en el que murieron siete personas, entre ellas cinco alpinistas italianos, es uno de los más graves de los últimos años. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia?

P. M.: Durante tres años hemos intensificado el intercambio de información para aprender de los errores y accidentes. En el caso de la tragedia de Pigne d'Arolla, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Pero cuando sucede algo así, está claro que una serie de elementos no han funcionado. Se dieron una serie de eventos fortuitos y negativos. Es una tragedia horrible que, por fortuna, ocurre una vez cada 50 años.

swissinfo.ch: Algunos, sin embargo, señalaron al guía que acompañaba al grupo...

P. M.: No creo que sea justo hablar de error humano. El guía tenía un grupo grande, pero eran personas con experiencia. Es difícil saber qué pasó. Tal vez en ese momento la naturaleza era demasiado fuerte para el guía.



swissinfo.ch: ¿Cómo hacer deporte de montaña con total seguridad?

P. M.: Hay una serie de cosas a tener en cuenta. La formación técnica, la experiencia y sobre todo la capacidad de cuestionarse a uno mismo. Frente a la naturaleza, debemos ser humildes, porque siempre es más fuerte que nosotros. Expresiones como “hemos conquistado la cumbre” no me gustan. La naturaleza no puede ser derrotada. No vamos a la montaña para conquistar, sino para vivir una experiencia inolvidable, emociones. Se dice, con razón, que los guías de montaña son fabricantes de recuerdos.

swissinfo.ch: ¿Estoy obligado a llevar guía?

P. M.: No. Los Alpes son una excepción en el mundo, el acceso es gratuito. No hay ni peajes ni reglas.

swissinfo.ch: ¿Cuánto gana un guía en Suiza?

P. M.: La tarifa media es de 650 francos por día. Sin embargo, hay que decir que una jornada laboral puede durar 10 o 12 horas, así que el salario por hora es muy bajo. La subida al Cervino, por ejemplo, dura dos días y la tarifa normal es de 1 300 francos. Pero el guía se enfrenta a la incertidumbre económica: en caso de cancelación, no hay ingresos.

swissinfo.ch: ¿Es por esto por lo que la profesión cada vez atrae a menos jóvenes?

P. M.: Seguramente, pero no solo es eso. Tal vez en la era digital se tiende menos a salir del cascarón para ir a la naturaleza, sudar, dormir al aire libre. Explico a los jóvenes que el guía es una especie de ángel de la guarda, pero también un encuentro humano para el cliente.

swissinfo.ch: Uno de sus colegas dijo que “el de guía de montaña es el único trabajo en el que uno se gana la vida intentando no perderla”. ¿Qué piensa?

M.P.: A decir verdad... es una frase horrible (risas). Por supuesto que es un trabajo arriesgado, aunque el riesgo se calcula y se controla. Pero es innegable: nuestro trabajo es uno de los pocos en los que uno pone su vida en juego. Vuelvo una vez más al accidente de la Pigne d'Arolla: aunque el guía italiano hubiera cometido un error –será la justicia quien lo establezca– dio su vida para intentar salvar a sus clientes. ¿Qué más se puede pedir?

Pierre Mathey, de 52 años, es el secretario general de la Asociación suiza de guías de montaña. (Pierre Mathey)

swissinfo.ch: ¿Cómo ha cambiado su profesión a lo largo de más de 25 años?

P. M.: Hoy, la clientela es más cambiante, más internacional. Varía a diario o cada dos días. Hubo un tiempo en que había más clientes habituales. La gente regresaba o estaba con el guía varias semanas. También ha cambiado la relación con el cliente. En el pasado, el guía marcaba el camino y el cliente lo seguía. Hoy, la interacción es mucho más fuerte. El cliente está mejor informado y quiere participar y discutir, no solo sobre la montaña, sino en general.

swissinfo.ch:¿Alguna vez se ha visto en una situación crítica?

P. M.: Varias veces. He pasado la noche bajo las estrellas. Pero, por suerte, nunca he tenido un accidente grave.

swissinfo.ch:¿Cuáles son los desafíos del calentamiento global?

P. M.: Algunas rutas, debido a los deslizamientos de tierra o al derretimiento de los glaciares, ya no son viables. En algunas zonas, a unos 2 500 metros, hay que construir infraestructuras de acceso como una pasarela, por ejemplo. Hay muchas discusiones sobre hasta qué punto se debe facilitar el acceso a la montaña. Personalmente, creo que debemos actuar con sensatez: acceder a las infraestructuras solo si son indispensables para mantener la actividad. Es decir, debemos dejar la naturaleza intacta sin construir por todas partes teleféricos o carreteras.

swissinfo.ch:¿Cuáles son los consejos más importantes para los amantes de la montaña?

P. M.: Informarse sobre el tiempo y el terreno, tener el equipo apropiado y llevar consigo sus suministros. No hay que olvidar que el cansancio y el frío nos ponen en peligro de muerte. La información y la prevención son esenciales. Recuerde decir a dónde va y, en caso de dificultad o peligro, no dude en pedir ayuda.

Asociación Suiza de Guías de Montaña(ASGMEnlace externo) denuncia que ha aumentando el número de guías de montaña que trabaja en la economía sumergida o sin la debida autorización. Además de representar una competencia desleal, estas personas, en su mayoría extranjeras, pueden poner en peligro la vida de sus clientes.

Pierre Mathey, secretario de la ASGM, recomienda ponerse en contacto con las oficinas de guías o con las escuelas de montañismo de todas las regiones de Suiza. Asimismo, recomienda consultar la base de datos de la asociación: si el nombre del guía aparece en esta listaEnlace externo, ese guía está cualificado y autorizado para acompañar a un cliente en la montaña. Fin del recuadro



