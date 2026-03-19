Guía documenta por primera vez diversidad de frutos y semillas en bosque andino de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 19 mar (EFE).- Una guía documenta por primera vez la diversidad de frutos y semillas del bosque montano alto de la comunidad ecuatoriana de Tolontag, en la provincia andina de Pichincha, un aporte a la conservación de estos ecosistemas estratégicos, según el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La guía, que fue elaborada por un grupo de investigadores con el auspicio del Inabio y el apoyo del Fondo para la Protección del Agua, reúne información obtenida durante varios años de trabajo de campo en la comunidad de Tolontag.

Los investigadores realizaron recorridos mensuales entre 2021 y 2022 para recolectar frutos maduros, registrar semillas y documentar fotográficamente las plantas en su hábitat natural.

Como resultado, la guía recopila 196 fotografías de frutos y semillas pertenecientes a 49 especies de plantas, agrupadas en 44 géneros y 23 familias botánicas. Estasespecies incluyen árboles, arbustos, hierbas, lianas y subarbustos propios del ecosistema montano alto, explicó el Inabio.

Del total de especies registradas, 41 son nativas de Ecuador, seis son endémicas y dos son especies introducidas.

Según el instituto, los bosques montanos de los Andes tropicales se encuentran entre los ecosistemas más biodiversos del planeta, albergando aproximadamente el 15 % de las especies de plantas del mundo en apenas el 1 % de la superficie terrestre.

Aunque también están entre los más amenazados debido a la deforestación, el cambio de uso del suelo y el cambio climático.

En Ecuador, estos bosques ocupan cerca de 46.806 kilómetros cuadrados, distribuidos a lo largo de las cordilleras andinas, según registros del Inabio. Entre 1990 y 2016 se registró la pérdida de más de 7.400 kilómetros cuadrados de bosques montanos, principalmente por expansión agrícola y ganadera.

En este trabajo de documentación participaron también los habitantes de Tolontag. Uno de ellos fue Baltazar Haro, quien aseguró que muchas personas desconocen la importancia de las plantas nativas y los frutos que alimentan a la fauna silvestre, por lo que la guía se convierte en un insumo clave para aportar conocimiento y también para el desarrollo de proyectos de restauración ecológica.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

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