Guía nepalí fue hallado con vida tras seis días perdido en el Everest

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Un guía de montaña nepalí que estuvo desaparecido durante seis días en el Everest fue hallado con vida tras arrastrarse hasta el campamento base, informaron el jueves las autoridades.

El experimentado Hillary Dawa Sherpa desapareció en la montaña más alta del mundo la mañana del 30 de mayo.

Fue encontrado la mañana del jueves cerca del campamento base por un equipo nepalí que ayuda a trazar rutas en el Everest y limpiar los desechos que dejan los escaladores.

«Se venía arrastrando», comentó a la AFP Pemba Sherpa de 8K Expeditions, a cargo de las tareas de búsqueda y rescate.

«Se envió un helicóptero para llevarlo a un hospital en Katmandú», agregó.

El escalador Chris Thrall, un exmilitar británico, afirmó que había logrado llegar a la cumbre de 8.849 metros de altura con Hillary Dawa Sherpa la tarde del 29 de mayo.

El miércoles publicó en Instagram un mensaje de video para lamentar lo que creía era la muerte del guía.

Thrall relató cómo el 30 de mayo comenzó a descender del campamento cuatro, a 7.950 metros de altura, justo abajo de la «zona de muerte» de bajo oxígeno.

Dijo que el guía se detuvo a descansar, dado que llevaba una carga pesada, y le pidió a Thrall que continuara el descenso.

Contó que la escalada había sido más difícil de lo previsto y además se encontró con un montañista polaco que estaba en problemas al quedarse sin oxígeno suprementario y tenía los dedos congelados.

Tardó 11 horas en llegar al campamento 3 con el polaco, cuando normalmente se toma dos horas, por lo que no pudo regresar a buscar al guía.

«Me di cuenta que teníamos una situación realmente seria», comentó.

Equipos de rescate salieron en busca del guía, pero no fue encontrado hasta la mañana del jueves después de descender por su cuenta.

Al menos cinco personas han muerto en la actual temporada de subida del Everest.

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