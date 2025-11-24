Guía Repsol premia a 285 establecimientos con los primeros Soletes que concede en Portugal

1 minuto

Lisboa, 24 nov (EFE).- La Guía Repsol premió este lunes a 285 establecimientos con los primeros Soletes que concede en Portugal y con los que quiere homenajear locales auténticos vinculados a lo más cotidiano.

La organización premió 69 establecimientos de Lisboa y 40 de Oporto, así como de otros distritos a lo largo y ancho del país.

Los locales premiados están divididos en varias categorías como cafeterías y pastelerías, comida rápida, heladerías, bares de aperitivos, quioscos, restaurantes, bares y winebars.

En el distrito de Lisboa aparecen lugares conocidos como Santini, As Bifanas do Afonso, Avó Maria, Confeitaria Nacional, O Pãozinho da Maria y el Versailles, mientras que en Oporto figuran sitios como Confeitaria Rainha da Foz, Manteiria, Casa Guedes y Francesinha Café.

Tras esta primera edición de los Soletes en Portugal, la Guía Repsol irá actualizando esta categoría dos veces al año, mientras que la lista de Soles y de Recomendados mantienen su periodicidad anual.

Los primeros Soletes Portugal se entregaron este lunes en la Praça Beato de Lisboa en una celebración que reunió a los premiados con expertos del mundo gastronómico. EFE

