Guías italianos suspenden la ascensión del Mont Blanc por las olas de calor

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Algunos guías de montaña italianos suspendieron los ascensos al Mont Blanc por la vía normal del lado italiano, debido a las recientes olas de calor que han debilitado el glaciar que conduce a la cima más alta de Europa, declaró este miércoles un responsable.

«Las condiciones se han deteriorado rápidamente con el calor del mes de junio y ya no permiten llevar a clientes: el glaciar está muy agrietado y resulta difícil encontrar la ruta adecuada», indicó a la AFP Alex Campedelli, presidente de la Sociedad de Guías de Courmayeur (noroeste), una estación de los Alpes situada a los pies del Mont Blanc.

«Decidimos desde la semana pasada dejar de proponer esta ascensión», afirmó, aunque subrayó que las autoridades no han adoptado ninguna medida de prohibición y que siguen existiendo rutas alternativas viables en la vertiente italiana del Mont Blanc.

En las últimas semanas se registraron temperaturas anormalmente altas en las cumbres alpinas, lo que acelera el deshielo de los glaciares y aumenta el riesgo de desprendimientos.

Las ascensiones continúan con normalidad en la vertiente francesa del Mont Blanc. Sin embargo, la temperatura «quizá nos obligue a tomar la misma decisión», precisó Ricardo Mora, vicepresidente de la Compañía de Guías de Saint-Gervais-les-Bains.

El servicio de vigilancia de glaciares de Suiza (Glamos) ya había advertido a finales de junio de que cabía temer una «pérdida de hielo muy importante» en los Alpes este año debido a las olas de calor.

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