Guadalajara planifica ya la primera feria turística ITB de las Américas

1 minuto

Berlín, 3 mar (EFE).- La ciudad mexicana de Guadalajara prepara la primera versión de las Américas de la Feria de Internacional de Turismo de Berlín (ITB), con la que la marca berlinesa reacciona a la creciente importancia de la región en la industria de viajes.

«Con la nueva ITB de las Américas, que se realizará entre el 10 y el 12 de noviembre en Guadalajara, la marca ITB establece una feria para todo el continente americano», dice un comunicado de la feria berlinesa.

«Con ello la ITB reacciona al creciente significado de la región en el sector de viajes y subraya su aspiración a ser una plataforma líder mundial en la industria turística», agrega.

El vicepresidente del Consejo de Turismo de Jalisco, Gustavo Stauffert, dijo a EFE que para Guadalajara es de gran importancia haber conseguido la sede de la ITB.

«Guadalajara viene trabajando desde hace mucho en la industria de reuniones y es muy importante haber conseguido la Feria», dijo.

La ITB de las Américas comenzará con una superficie de 10.000 metros cuadrados, de los que se ha vendido un 70 por ciento.

«Se está esperando a 34 países de todas las Américas. Esto empieza en Canadá y termina en la Patagonia. Los compradores vienen también de Europa y del Medio Oriente», explicó Stauffert. EFE

