Guaraní golea a General Caballero y es el nuevo líder del Clausura de Paraguay

2 minutos

Asunción, 31 ago (EFE).- Guaraní goleó este domingo por 4-0 a General Caballero en un partido por la décima fecha del Torneo Clausura de Paraguay y desplazó de la cima del certamen a Cerro Porteño, que empato por 1-1 con Libertad.

A penas transcurrió un minuto del encuentro en el estado La Arboleda de Asunción y los aurinegros emprendieron una danza de goles con Alcides Barbotte, un doblete de Derlis Rodriguez, uno de ellos de penalti, y una anotación de Richard Tolales.

Los dirigidos por el argentino Víctor Bernay tomaron la delantera en el torneo al acumular 22 puntos, uno más que Cerro Porteño, que esta misma jornada empató con Libertad, con un gol de Jonatan Torres que descontó Hugo Fernández a favor del Gumarelo.

El sábado, Olimpia rompió su racha de cuatro juegos sin ganar tras vencer por 2-0 Sportivo Luqueño con tantos de Richard Ortiz y Adrián Alcaraz, la sorpresa de la convocatoria del técnico de la selección de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, para los partidos contra Ecuador y Perú por la eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Esta victoria coincidió con el regreso del entrenador paraguayo Hugo Almeida al Olimpia, que ahora marcha séptimo en la tabla con 12 unidades.

En tanto que Luqueño se mantuvo cuarto con 17 puntos, los mismos que Trinidense que el viernes cayó por 3-0 ante Atlético Tembetary.

Igualmente, el sábado, Deportivo Recoleta venció por 2-0 a 2 de Mayo, octavo y décimo de la clasificación, respectivamente.

Otra victoria por 3-0 protagonizó el viernes Sportivo Ameliano ante Nacional, que descendió a la quinta posición con 16 unidades. EFE

nva/laa