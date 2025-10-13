Guaraní se aferra al liderato
Asunción, 12 oct (EFE).- Guaraní se mantuvo este domingo en la cima del Torneo Clausura paraguayo, pese a la frenada al empatar 1-1 con Sportivo Ameliano en la decimosexta fecha en la que Cerro Porteño consolidó el segundo lugar.
Ameliano amargó la fiesta a Guaraní, que este domingo también celebró su aniversario 122, con un gol del delantero Jorge Sanguina quien en el tiempo de descuento selló el empate, luego de que el Aborigen resistió el 0-1 anotado por Alexandro Maidana.
Guaraní sostuvo el liderato con 33 puntos, uno más que su escolta Cerro Porteño. La V Azulada, por su parte, es penúltima con 12.
La fecha 16 se cerró con un empate por 1-1 entre Sportivo Luqueño y Nacional, que se ubicó tercero con 27 puntos.
Los de Luqueño, décimos con 18, comenzaron ganando con un tanto de Lautaro Comas, pero la Academia conquistó la paridad con un penal anotado por Richard Prieto que rompió la red del arquero Alfredo Aguilar.
Cerro Porteño, dirigido por el entrenador uruguayo Jorge Bava, igualó el sábado 0-0 con 2 de Mayo, quinto con 26, y perdió una oportunidad valiosa para destronar a Guaraní.
Atlético Tembetary, colista del torneo, venció por 2-0 al campeón Libertad, que jugó con 10 hombres y finalmente se hundió en la novena casilla con 18 unidades.
Olimpia cayó el viernes por la mínima de 1-0 ante Deportivo Recoleta con un tanto del extremo Sebastián Vargas, lo que descendió al conjunto franjeado al octavo lugar con 19 puntos.
Recoleta ascendió a sexto con 24 enteros.
Trinidense derrotó el viernes por 2-0 ante General Caballero y se ubicó cuarto de la clasificación con 26. EFE
