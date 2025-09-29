Guaraní sigue líder y Cerro Porteño acorta distancias en el Clausura de Paraguay

Asunción, 28 sep (EFE).- El club 2 de Mayo se impuso este domingo por 2-0 a General Caballero en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de Paraguay, en la que Guaraní mantuvo el liderato y su escolta, Cerro Porteño, acortó distancias tras vencer a Sportivo Luqueño.

Un doblete de Ronald Cornet permitió al 2 de Mayo sumar 22 puntos, concretar su cuarta victoria consecutiva y escalar al quinto lugar.

En tanto que General Caballero, con 18, tuvo que conformarse con la séptima posición.

El sábado, en el estadio Arsenio Erico de Asunción, Nacional ratificó su buena marcha en el torneo local al imponerse por 3-1 al vigente campeón Libertad, con un doblete del centrocampista Alberto Arrúa y un tanto del extremo Orlando Gaona Lugo.

El descuento del Gumarelo lo marcó el atacante Hugo Fernández.

De este modo, la Academia es tercera con 25 unidades, y Libertad quedó octavo con ocho puntos menos.

El sábado, Cerro Porteño, dirigido de forma interina por Jorge Achucarro tras el despido del argentino Diego Martínez, superó por 1-0 a Sportivo Luqueño y, con 28 puntos, acortó distancias frente a Guaraní, que suma 29.

Cuando todo parecía terminar en un empate 0-0, en el minuto 93 apareció el delantero Jonathan Torres para cambiar la suerte del Ciclón del Barrio Obrero con un tanto de cabeza, que hundió a Luqueño en la novena casilla con 17 unidades.

La jornada arrancó el viernes con un empate 1-1 de Trinidense, cuarto con 22, con Guaraní, que desaprovechó la oportunidad para alejarse en la cima de sus rivales.

La fecha 14 continuará este lunes con el encuentro entre Sportivo Ameliano y Deportivo Recoleta y otro partido entre el colista Atlético Tembetary y Olimpia, que marcha provisionalmente décimo con 13 puntos. EFE

