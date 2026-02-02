Guaraní vence a Rubio Ñu y Nacional es el único líder del Torneo Apertura de Paraguay

Asunción, 1 feb (EFE).- Guaraní goleó este domingo por 4-0 al recién ascendido Rubio Ñu en un partido por la tercera fecha del Torneo Apertura paraguayo que lidera en solitario Nacional con puntuación perfecta.

El conjunto Aborigen del entrenador argentino Víctor Bernay conquistó su primera victoria y sumó cuatro puntos que lo dejan provisionalmente en el tercer puesto a falta de dos partidos para el cierre de esta jornada.

El estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá (centro) fue el escenario de la goleada allanada por Richard Torales, Derlis Rodríguez, Matías López e Iván Ramírez.

Olimpia obtuvo su segundo triunfo y se convirtió en escolta de Nacional, con 7 enteros, tras imponerse por 3-2 a Sportivo Trinidense.

La victoria del Decano la perfilaron Hugo Quintana, Adrián Alcaraz, Diego Melgarejo.

La tercera fecha comenzó el sábado con una goleada por 5-1 de Nacional ante el 2 de Mayo, que colocó a la Academia en la cima de la clasificación con 9 puntos.

Nacional, dirigido por el paraguayo Felipe Giménez, se fue en ventaja con un gol de Thomás Gutiérrez en el minuto 1.

Después, el conjunto tricolor demostró superioridad con los tantos de Iván Valdez, Wilson Ibarrola, Alejandro Samudio y Josué Colmán.

Sportivo Ameliano, sexto, también venció el sábado por 1-0 al San Lorenzo, que este año ascendió a la máxima categoría del fútbol paraguayo luego de terminar como subcampeón de la División Intermedia 2025.

La tercera fecha del torneo concluye el lunes con dos partidos. Sportivo Luqueño y Cerro Porteño, de un lado, y Deportivo Recoleta contra Libertad. EFE

