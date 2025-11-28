Guardacostas chinos realizan patrullas en aguas cercanas a islas controladas por Taipéi

Pekín, 28 nov (EFE).- La Guardia Costera de la provincia suroriental china de Fujian informó este viernes de la realización de «patrullas rutinarias de seguridad pública» en aguas cercanas a las islas Kinmen, un archipiélago bajo control taiwanés y ubicado frente a las costas de China.

El portavoz de la institución Zhu Anqing aseveró hoy además que guardacostas chinos «han organizado una flota de buques durante noviembre para reforzar continuamente las patrullas de seguridad pública en las aguas cercanas a Kinmen».

Estas acciones, declaró Zhu, «fortalecen el control de las aguas pertinentes, protegen los derechos, los intereses legítimos, la seguridad y la propiedad de los pescadores chinos, incluidos los de Taiwán, y garantizan la navegación y las operaciones normales» en la zona, según un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Guardia Costera de China en la red social Wechat.

La tensión en torno a las Kinmen se recrudeció a partir de febrero del año pasado, cuando una pequeña embarcación china -que no tenía certificado, nombre ni número de registro en puerto- irrumpió en aguas de este archipiélago y dos de sus cuatro tripulantes fallecieron tras una persecución de la Guardia Costera de Taiwán.

En respuesta, China anunció «patrullas» en la zona para «proteger las vidas y las propiedades de los pescadores», acusando a las autoridades taiwanesas de tratar a esos marineros chinos de forma «brusca y peligrosa», aunque Taipéi insistió en todo momento en que sus guardacostas procedieron «de acuerdo a la ley».

La Guardia Costera de Taiwán ha denunciado en ocasiones el «acoso sistemático» de los buques de la Guardia Costera china en los alrededores de las Kinmen, a los que acusa de realizar numerosas incursiones.

Las Kinmen, situadas a unos 30 kilómetros de la localidad china de Xiamen y a otros 180 kilómetros de la isla principal de Taiwán, son uno de los principales focos de tensión entre Taipéi y Pekín desde el final de la guerra civil china en 1949. EFE

