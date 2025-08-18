The Swiss voice in the world since 1935

Guardacostas de Kuwait decomisan drogas por valor de 4,2 millones de USD y detienen a tres

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Manama, 18 ago (EFE).- La Dirección General de Guardacostas de Kuwait informó este lunes de la detención de tres personas, incluido un oficial militar, involucradas en un intento de contrabando de «319 piezas de sustancias estupefacientes» con un valor de mercado estimado en 4,2 millones de dólares y destinadas a la distribución dentro del país.

«Las patrullas marítimas frustraron un intento de contrabando de una gran cantidad de narcóticos destinados a ser distribuidos dentro del país», informó la Dirección General de Guardacostas en un comunicado en el que dijo que la operación se enmarca en los esfuerzos «para proteger las fronteras marítimas y combatir toda forma de contrabando».

Según la nota, la Guardia Costera, utilizando cámaras de drones, detectó «una embarcación que transportaba personas recuperando bolsas del fondo marino», por lo que «un equipo del Departamento de Formación Marítima y del Departamento de Seguridad Marítima se desplegó de inmediato en el lugar y decomisó la embarcación y a sus ocupantes».

«Se reveló que en el barco viajaban tres personas: Mohammed Ibrahim Mansour al Manasir, un oficial militar del Ministerio del Interior, Nasser Jassim Mohamed al Mulaifi, que trabaja en la Administración General de Aduanas, y Walid Mohamed Hazem Gharbia, un residente palestino», informó sobre los detenidos.

En el registro de la embarcación encontraron «ocho bolsas herméticamente cerradas que contenían 319 piezas de sustancias estupefacientes, cuyo valor de mercado se estimó en aproximadamente 1,3 millones de dinares kuwaitíes», el equivalente a 4,2 millones de dólares estadounidenses.

El Ministerio del Interior kuwaití afirmó que seguirá reforzando los controles sobre las aguas territoriales y mejorando la preparación de sus equipos de campo y técnicos para «contrarrestar los intentos de contrabando y proteger a la sociedad del flagelo de las drogas». EFE

bar-ar-rsm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR