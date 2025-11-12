Guardacostas de Nicaragua retienen embarcación pesquera hondureña en el Caribe

1 minuto

Tegucigalpa, 12 nov (EFE).- Una embarcación pesquera hondureña fue retenida por guardacostas de Nicaragua en el Caribe, informó este miércoles la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de Honduras.

Se trata del buque Giovanny Jr., que zarpó el martes desde la isla de Roatán, según la escueta información de la DGMM.

«Se investiga un posible incidente a bordo con un tripulante herido. Autoridades dan seguimiento», subraya la versión oficial.

Según versiones de medios locales de prensa, el barco pesquero salió desde el municipio Santos Guardiola, Roatán, departamento de Islas de la Bahía, al parecer con ocho personas a bordo.

Honduras y Nicaragua comparten aguas en el Caribe y en sus límites se localizan bancos de pesca en los que faenan pescadores de ambos países, suscitándose ocasionalmente incidentes como el de la retención de embarcaciones hondureñas por guardacostas nicaragüenses.

Algunos pescadores hondureños atribuyen ese tipo de incidentes a la falta de guardacostas de su país en los límites con Nicaragua. EFE

