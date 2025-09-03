The Swiss voice in the world since 1935

Guardia Costera de EEUU intercepta a 191 migrantes de Haití en una lancha

Miami, 3 sep (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que interceptó a 191 migrantes de Haití que iban hacinados en una lancha en el Atlántico, con lo que suman 603 haitianos repatriados por este organismo estadounidense en lo que va del año fiscal.

La tripulación del Cutter Spencer de la Guardia Costera informó ahora en un comunicado de la repatriación de los migrantes, ocurrida el martes, tras haberlos detectado el viernes pasado en aguas internacionales cerca de 40 millas (unos 64 kilómetros) al norte de la ciudad haitiana de Cap-Haitien.

El teniente comandante Cory Arsenault, oficial de enlace para la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe, advirtió de que «interceptarán y repatriarán a cualquiera que intente entrar a Estados Unidos ilegalmente por mar, conforme a la ley y políticas de EE.UU.»

«La Guardia Costera está comprometida con nuestra misión de resguardar a Estados Unidos al asegurar nuestras fronteras marítimas y prevenir la entregada ilegal a Estados Unidos y sus territorios», expresó Arsenault.

El organismo estadounidenses indicó que la Guardia Costera mantiene una «presencia continua» en el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos, el Canal de la Mona y el Mar Caribe para «prevenir la entrada ilegal marítima a Estados Unidos».

Desde el comienzo del año fiscal 2025, en octubre pasado, la Guardia Costera ha repatriado a 603 haitianos, 254 menos que los 857 del año fiscal 2024. EFE

