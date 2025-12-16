Guardia Nacional de California deja de custodiar complejo de inmigración de Los Ángeles

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 15 dic (EFE).- Los soldados de la Guardia Nacional de California asignados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para cuidar el complejo federal de Inmigración en Los Ángeles, se han retirado del lugar este lunes cuando se cumplía el plazo de un juez para poner fin al despliegue.

Las tropas ya no se veían este lunes custodiando el complejo, que alberga la cárcel de inmigración, en el centro de la ciudad, según pudo constatar EFE.

La retirada se da después que el juez federal Charles Breyer ordenara el miércoles pasado poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devolver el mando de los soldados federalizados al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

Breyer dictaminó que el despliegue militar para supuestamente contener las manifestaciones contra las redadas migratorias en junio pasado fue ilegal, y había dado al Gobierno Trump hasta este lunes para cumplir con su orden de retirar las tropas.

Trump había regresado el control de la mayoría de tropas a California, pero mantenía federalizados a unos 300 soldados, decenas de ellos apostados en el complejo federal.

Un video citado por Los Angeles Times en la madrugada del domingo captó a un gran camión táctico y cuatro furgonetas blancas saliendo del edificio, aparentemente con los soldados.

La retirada de las tropas representa una victoria para California, que había demandado al Gobierno Trump, por el despliegue en junio pasado de más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del gobernador, en un hecho que no sucedía en EE.UU. desde hacía 60 años en el país.

El Pentágono quiso hacer uso de los soldados californianos en Portland (Oregón), pero una jueza federal en ese estado lo impidió. EFE

amv/eav