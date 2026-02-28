Guardia Revolucionaria iraní anuncia «primera oleada» de misiles y drones contra Israel

1 minuto

Teherán, 28 feb (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas en horas de la mañana contra diversos puntos de la nación persa.

«En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados», indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado. EFE

jlr-jlp/jfu